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В центре Екатеринбурга налетчики похитили из ломбарда около 100 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2018. Вчера в Екатеринбурге неустановленные лица совершили нападение на ломбард по улице Вайнера, 9 «а» и похитили из него драгоценности на общую сумму не менее 100 млн руб.



Как пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в настоящее время полиция проводит проверку, в том числе уточняется сумма ущерба.



«23 сентября в отдел полиции № 5 поступило заявление о хищении ценностей из ломбарда, расположенного на улице Вайнера. По данному факту полицией проводится проверка. В настоящее время сумма ущерба уточняется. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — сообщили в отделении.

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