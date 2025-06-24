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В Екатеринбурге мошенники похитили у сотрудника сервиса обслуживания железнодорожного транспорта 6,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2025. В Екатеринбурге аферисты похитили у сотрудника сервиса обслуживании железнодорожного транспорта 6 млн 614 тыс. руб. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД.

Потерпевший рассказал, что на сайте знакомств познакомился с девушкой, которая предложила ему заработать на биржевой торговле. Женщина связала его с «аналитиком биржевого рынка». Мужчина вложил заемные миллионы на фальшивый счет, а спустя пару недель обнаружил, что деньги невозможно вывести.

Затем пострадавший нашел «адвоката» из интернета, пообещавшего вернуть средства, но тот тоже оказался мошенником и получил дополнительно несколько сотен тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД добавили, что в городе регулярно фиксируют новые случаи мошенничества. Только за прошлую неделю в городскую полицию поступило заявлений о хищении средств на общую сумму 26 млн 400 тыс. руб.
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