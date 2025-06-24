В Екатеринбурге мошенники похитили у сотрудника сервиса обслуживания железнодорожного транспорта 6,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2025. Мошенники за последнюю неделю похитили у жителей Екатеринбурга 10 млн 589 тыс. руб., ...26.05.2025 В Екатеринбурге мошенники похитили у электросварщика почти 11 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2025. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили электросварщика перевести на «безопасный» ...16.12.2024 Кибермошенники за неделю похитили у екатеринбуржцев свыше 20 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. В Екатеринбурге на территории обслуживания отдела полиции № 15 Орджоникидзевского ...05.11.2024 В Екатеринбурге за прошлую неделю кибераферисты похитили у граждан около 23 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2024. В Екатеринбурге на территории обслуживания отдела полиции № 15 Орджоникидзевского ...12.08.2024 В Екатеринбурге за прошлую неделю мошенники удаленно похитили у горожан около 28 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2024. В Екатеринбурге 10 августа сотрудники аппарата городского УМВД провели массовый рейд по ...