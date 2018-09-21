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ЕВРАЗ НТМК выпустил в водоемы Нижнего Тагила 5 тыс. мальков белого амура
21 сентябрь 2018 (15:44)
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. ЕВРАЗ НТМК впервые выпустил в водоемы Нижнего Тагила 5 тыс. мальков белого амура. Рыб заселили в Нижнетагильский пруд и Леневское водохранилище, сообщает пресс-служба холдинга ЕВРАЗ.
«Белый амур — травоядная рыба, которая питается зелеными водорослями и фитопланктоном. Вес одной молоди 50 граммов. Она предотвращает зарастание водоемов водорослями, уничтожает отмершие растения, что увеличивает содержание кислорода в воде», — рассказали в пресс-службе.
Эксперты будут наблюдать за адаптацией рыб. В 2019 году экологи ЕВРАЗ НТМК планируют выпустить в водоемы белых толстолобиков.
Отметим, что ЕВРАЗ НТМК регулярно очищает водоемы экзотическими растениями: хлореллой, эйхорнией и пистией, которые питаются органическими и неорганическими веществами. Для очистки сточных вод комбинат использует угольные фильтры.
«Белый амур — травоядная рыба, которая питается зелеными водорослями и фитопланктоном. Вес одной молоди 50 граммов. Она предотвращает зарастание водоемов водорослями, уничтожает отмершие растения, что увеличивает содержание кислорода в воде», — рассказали в пресс-службе.
Эксперты будут наблюдать за адаптацией рыб. В 2019 году экологи ЕВРАЗ НТМК планируют выпустить в водоемы белых толстолобиков.
Отметим, что ЕВРАЗ НТМК регулярно очищает водоемы экзотическими растениями: хлореллой, эйхорнией и пистией, которые питаются органическими и неорганическими веществами. Для очистки сточных вод комбинат использует угольные фильтры.
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