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С начала 2018 года через Кольцовскую таможню пассажиры попытались незаконно провезти более 100 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. С начала 2018 года в зоне деятельности Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина возбуждено 109 административных и два уголовных дела по фактам недекларирования наличной валюты. Общая сумма незадекларированных денежных средств превысила 100 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.



«По сравнению с прошлым годом мы фиксируем двукратный рост фактов перемещения наличной валюты без декларирования. Во многом это связано с повышением качества таможенного контроля в воздушном пункте пропуска и невнимательностью пассажиров международных авиарейсов», — рассказал начальник Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина Анатолий Тимощенков.



Большинство нарушителей пытаются вывезти наличную валюту в Таджикистан — таможенники зафиксировали 21 случай, в Турцию — 17 случаев, 15 нарушителей задержаны на рейсах в Азербайджан, в Китай — 13, по 10 нарушителей на рейсах в Израиль и ОАЭ.



Задекларировать наличные можно в самом аэропорту, заполнив пассажирскую таможенную декларацию и пройдя в «красный коридор». Но теперь сделать это можно и удаленно, воспользовавшись сервисом «Личный кабинет участника ВЭД» на сайте Федеральной таможенной службы России. Кроме того, для удобства пассажиров кольцовские таможенники установили компьютер и в зоне вылета терминала В аэропорта. С него можно подать электронную пассажирскую декларацию на перемещаемые в сопровождаемом багаже ценные вещи и валюту



Декларировать валюту нужно в случае, если перевозимая сумма больше 10 тыс. долл. США.

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