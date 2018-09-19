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Подрядчик «МРСК Урала» закончил предпроектное обследование по энергосервисному контракту
19 сентябрь 2018 (17:03)
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2018. АО «Тюменская энергосбытовая компания» (подрядчик «МРСК Урала») завершило предпроектное обследование по энергосервисному контракту, предусматривающему установку 28,5 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии в Свердловской области.
«Предпроектное обследование у нас сдано. Подрядчик к работам пока масштабно не приступил, но мы видим, что график будет напряженным. С 21 сентября начнутся работы, и подрядчик уже успел установить 100 счетчиков», — рассказал УрБК заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» Дмитрий Вялков.
Напомним, что по проекту наибольшее количество новых приборов учета планируется установить в Сысертском городском округе — 7 тыс. 183, на втором месте МО Алапаевское — 4 тыс. 566 счетчиков, на третьем — Белоярский городской округ — 3 тыс. 782 счетчика. Филиал «Свердловэнерго» планирует только за первый год после реализации проектов снизить потери электрической энергии на 92,8 млн кВтч. Работы по установке 28,5 тыс. интеллектуальных электросчетчиков должны быть завершены 1 февраля 2019 года.
«Предпроектное обследование у нас сдано. Подрядчик к работам пока масштабно не приступил, но мы видим, что график будет напряженным. С 21 сентября начнутся работы, и подрядчик уже успел установить 100 счетчиков», — рассказал УрБК заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» Дмитрий Вялков.
Напомним, что по проекту наибольшее количество новых приборов учета планируется установить в Сысертском городском округе — 7 тыс. 183, на втором месте МО Алапаевское — 4 тыс. 566 счетчиков, на третьем — Белоярский городской округ — 3 тыс. 782 счетчика. Филиал «Свердловэнерго» планирует только за первый год после реализации проектов снизить потери электрической энергии на 92,8 млн кВтч. Работы по установке 28,5 тыс. интеллектуальных электросчетчиков должны быть завершены 1 февраля 2019 года.
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