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Подрядчик «МРСК Урала» закончил предпроектное обследование по энергосервисному контракту

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2018. АО «Тюменская энергосбытовая компания» (подрядчик «МРСК Урала») завершило предпроектное обследование по энергосервисному контракту, предусматривающему установку 28,5 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии в Свердловской области.



«Предпроектное обследование у нас сдано. Подрядчик к работам пока масштабно не приступил, но мы видим, что график будет напряженным. С 21 сентября начнутся работы, и подрядчик уже успел установить 100 счетчиков», — рассказал УрБК заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» Дмитрий Вялков.



Напомним, что по проекту наибольшее количество новых приборов учета планируется установить в Сысертском городском округе — 7 тыс. 183, на втором месте МО Алапаевское — 4 тыс. 566 счетчиков, на третьем — Белоярский городской округ — 3 тыс. 782 счетчика. Филиал «Свердловэнерго» планирует только за первый год после реализации проектов снизить потери электрической энергии на 92,8 млн кВтч. Работы по установке 28,5 тыс. интеллектуальных электросчетчиков должны быть завершены 1 февраля 2019 года.

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