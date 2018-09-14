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Банк России повысил ключевую ставку до 7,5% годовых

УрБК, Москва, 14.09.2018. Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из сообщения регулятора.



Заседание совета директоров прошло сегодня, 14 сентября 2018 года.



Как следует из сообщения регулятора, решение повысить ставку связано с ростом проинфляционных рисков.



«Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. Этот прогноз учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков», ― говорится в сообщении ЦБ РФ.



В следующий раз совет директоров Центробанка будет рассматривать ключевую ставку на заседании 26 октября 2018 года.

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