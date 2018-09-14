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Из-за неблагоприятных метеоусловий в Свердловской области без электроэнергии осталось около 3 тыс. человек
14 сентябрь 2018 (12:15)
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2018. Вечером 13 сентября 2018 года из-за неблагоприятных погодных условий — сильный дождь и ветер с порывами более 20 метров в секунду — на территории Свердловской области произошли отключения в распределительных сетях 0,4-10 кВ. Об этом сообщается на сайте «МРСК Урала».
Максимальное количество обесточенного населения было зафиксировано ночью — в период с 02.00 до 03.00 часов. Речь идет примерно о 3 тыс. человек. Наибольшее количество технологических нарушений зафиксировано в Сысертском, Белоярском городских округах, точечно в Красноуфимском муниципальном районе, а также локально в Волчанском городском округе. В пригороде Екатеринбурга это такие населенные пункты как Бородулино, Большое Седельниково, Черданцево, Новоипатово, Кашино, Ключи, Верхняя Сысерть. Также из-за неблагоприятных погодных условий были зафиксированы точечные перебои с электроснабжением и в г. Сысерти.
Напомним, что сегодня в Свердловской области вновь ожидается шквалистый ветер до 25 м/с, сильный дождь и град.
Максимальное количество обесточенного населения было зафиксировано ночью — в период с 02.00 до 03.00 часов. Речь идет примерно о 3 тыс. человек. Наибольшее количество технологических нарушений зафиксировано в Сысертском, Белоярском городских округах, точечно в Красноуфимском муниципальном районе, а также локально в Волчанском городском округе. В пригороде Екатеринбурга это такие населенные пункты как Бородулино, Большое Седельниково, Черданцево, Новоипатово, Кашино, Ключи, Верхняя Сысерть. Также из-за неблагоприятных погодных условий были зафиксированы точечные перебои с электроснабжением и в г. Сысерти.
Напомним, что сегодня в Свердловской области вновь ожидается шквалистый ветер до 25 м/с, сильный дождь и град.
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