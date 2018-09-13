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В Свердловской области 14 сентября ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2018. На территории Свердловской области 14 сентября 2018 года ожидается усиление ветра до 15-20 м/сек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.



В этой связи ведомство призывает граждан опасаться падения шифера и иных предметов с крыш домов, а также не парковать автотранспорт под деревьями, вблизи зданий и рекламных конструкций.



Не исключается также нарушение электроснабжения потребителей.

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