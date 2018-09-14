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Горняки шахты «Алардинской» ЕВРАЗа добыли 2 млн тонн угля из одного забоя с начала года

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2018. Шахта «Алардинская» первой среди предприятий Распадской угольной компании в этом году преодолела двухмиллионный рубеж по добыче угля из одного забоя. Об этом сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.



Производственный рекорд из лавы 3-38 поставила бригада Алексея Комракова добычного участка № 1 (начальник Валерий Кузнецов).



По традиции передовиков очистного фронта поздравили руководители компании. Символический камень угля с надписью «2 000 000» шахтеры вручили генеральному директору Распадской угольной компании Сергею Степанову. Он поблагодарил шахтеров за производственное достижение и пожелал им безопасной работы.



«На российском рынке углей ценной марки КС шахта «Алардинская» занимает долю в 10-15%, это значимое предприятие в масштабах страны, и, безусловно, один из флагманов Распадской угольной компании. Главная задача для горняков шахты на будущий год — переход на перспективный пласт № 6, где весной 2019 года планируем запуск первой лавы. Ожидаем, что уголь из нового пласта по качественным параметрам будет еще лучше», — отметил С. Степанов.



Преодолев рубеж в 2 млн т, шахтеры бригады Комракова уже планируют новое достижение — за месяц выдать одной лавой 400 тыс. т угля, что в истории «Алардинской» станет абсолютным рекордом угледобычи.



Шахта «Алардинская» — единственная в Распадской угольной компании добывает уголь ценной марки КС, который отгружается на предприятия ЕВРАЗа, металлургические и коксохимические предприятия РФ, а также в страны Европы и Юго-Восточной Азии.

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