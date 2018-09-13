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Свердловский облсуд оставил в силе приговор бывшему замглавы Арамили Александру Мельникову
13 сентябрь 2018 (16:49)
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2018. Свердловский областной суд оставил приговор, вынесенный бывшему заместителю главы администрации Арамильского городского округа Александру Мельникову, сообщает пресс-служба облсуда.
А. Мельников был признан Сысертским районным судом виновным по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки лично должностным лицом в виде предоставления иных имущественных прав за незаконные действия, совершенные с вымогательством взятки, в особо крупном размере».
Как было установлено в суде, А. Мельников на своей должности курировал вопросы предоставления муниципальной услуги по приему заявлений о выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства. Воспользовавшись служебным положением, замглавы администрации потребовал от директора компании-застройщика квартиру в строящемся доме на улице Мельникова.
Сыертский районный суд назначил Александру Мельникову наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере двукратной суммы взятки (4 млн 737 тыс. руб.), а также лишением права занимать должности в органах власти и органах местного самоуправления на 9 лет. Бывшего чиновника взяли под стражу в зале суда.
Защита осужденного обжаловала приговор в вышестоящей инстанции, но Свердловский облсуд отказал в удовлетворении жалобы.
А. Мельников был признан Сысертским районным судом виновным по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки лично должностным лицом в виде предоставления иных имущественных прав за незаконные действия, совершенные с вымогательством взятки, в особо крупном размере».
Как было установлено в суде, А. Мельников на своей должности курировал вопросы предоставления муниципальной услуги по приему заявлений о выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства. Воспользовавшись служебным положением, замглавы администрации потребовал от директора компании-застройщика квартиру в строящемся доме на улице Мельникова.
Сыертский районный суд назначил Александру Мельникову наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере двукратной суммы взятки (4 млн 737 тыс. руб.), а также лишением права занимать должности в органах власти и органах местного самоуправления на 9 лет. Бывшего чиновника взяли под стражу в зале суда.
Защита осужденного обжаловала приговор в вышестоящей инстанции, но Свердловский облсуд отказал в удовлетворении жалобы.
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