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Общая сумма затрат на интеллектуальные приборы учета электроэнергии в Свердловской области превысит 907 млн рублей
13 сентябрь 2018 (13:08)
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2018. В Свердловской области в 2018 году «МРСК Урала» планирует установить 28,5 тыс. интеллектуальных приборов учета в 106 населенных пунктах, сообщает пресс-служба компании.
Приборы учета, монтируемые непосредственно на опоре, будут отечественного производства. Показания со счетчиков электрической энергии передаются по радиоинтерфейсу, что позволяет видеть показания прибора учета и контролировать свои расходы.
«Дистанционная передача показаний с приборов учета электроэнергии исключает необходимость потребителям самостоятельно снимать показания, а также повысит точность определения объема оказанных услуг по передаче электрической энергии потребителям», — сообщают представители «МРСК Урала».
Энергетикам проект позволяет повысить качество и надежность электроснабжения потребителей в связи с тем, что исключается возможность несанкционированного подключения за счет конструктивной особенности используемых типов прибора учета.
Общая сумма затрат на интеллектуальные приборы учета в Свердловской области превысит 907 млн руб., срок окупаемости проекта — 4,2 года. Механизм реализации энергосервисных контрактов не требует начального вложения средств филиала, возмещение затрат происходит ежемесячно в течение всего срока действия договора.
Приборы учета, монтируемые непосредственно на опоре, будут отечественного производства. Показания со счетчиков электрической энергии передаются по радиоинтерфейсу, что позволяет видеть показания прибора учета и контролировать свои расходы.
«Дистанционная передача показаний с приборов учета электроэнергии исключает необходимость потребителям самостоятельно снимать показания, а также повысит точность определения объема оказанных услуг по передаче электрической энергии потребителям», — сообщают представители «МРСК Урала».
Энергетикам проект позволяет повысить качество и надежность электроснабжения потребителей в связи с тем, что исключается возможность несанкционированного подключения за счет конструктивной особенности используемых типов прибора учета.
Общая сумма затрат на интеллектуальные приборы учета в Свердловской области превысит 907 млн руб., срок окупаемости проекта — 4,2 года. Механизм реализации энергосервисных контрактов не требует начального вложения средств филиала, возмещение затрат происходит ежемесячно в течение всего срока действия договора.
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