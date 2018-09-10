Новости дня

На ММК начинает работу межзаводская школа специалистов ремонтного производства

УрБК, Магнитогорск, 10.09.2018. Сегодня на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начинает свою работу магнитогорский этап межзаводской школы по обмену производственным опытом руководителей и специалистов ремонтного производства металлургических предприятий страны. Об этом сообщает пресс-служба ММК.



Магнитогорский этап завершает программу межзаводской школы по обмену опытом специалистов служб, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом металлургического оборудования.



До этого участники школы побывали на Нижнетагильском металлургическом комбинате, а также в городе Ревда на предприятии НЛМК-Урал. Нынешняя школа является рекордной по числу участников — в ее работе принимают участие около пятидесяти человек — представителей ремонтных служб Магнитогорского, Челябинского, Нижнетагильского, Новолипецкого меткомбинатов, ПАО «Северсталь», АО «Кокс», Оскольского электрометаллургического комбината и других компаний России и Украины.



Участвуют и представители корпорации «Чермет», под эгидой которой ежеквартально с 2000 года проходят эти традиционные мероприятия по обмену производственным опытом специалистов основных профессий.



Каждая такая школа состоит из нескольких этапов, которые последовательно проводятся на предприятиях, участвующих в школе. В результате обмена опытом на крупнейших предприятиях металлургической отрасли реализовано множество рекомендаций по улучшению производственного процесса.



Нынешняя школа посвящена обмену опытом специалистов, отвечающих за техническое обслуживание и ремонт металлургического оборудования. Открытие двухдневного мероприятия состоится в конференц-зале Корпоративного центра подготовки кадров ПАО «ММК». Участники выступят с докладами, обменяются мнениями, обсудят актуальные вопросы, касающиеся системы ТОиР на метпредприятиях.



Далее в программе школы запланировано посещение основных производственных комплексов ПАО «ММК» — доменного цеха, листопрокатных цехов № 10 и 11, производства толстолистового проката (стан 5000 горячей прокатки). Гости подобно ознакомятся с работой ремонтных подразделений ООО «Объединенная сервисная компания» и ООО «Механоремонтный комплекс», ответственных за ремонт и техническое обслуживание оборудования ММК.



В настоящее время в ремонтных подразделениях Магнитогорского металлургического комбината активно ведется работа по внедрению инструментов «бережливого производства». Такое название получила система организации производства, направленная на непрерывное совершенствование деятельности организации и достижение ее долгосрочной конкурентоспособности.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: