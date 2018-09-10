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На ММК начинает работу межзаводская школа специалистов ремонтного производства
10 сентябрь 2018 (12:44)
УрБК, Магнитогорск, 10.09.2018. Сегодня на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начинает свою работу магнитогорский этап межзаводской школы по обмену производственным опытом руководителей и специалистов ремонтного производства металлургических предприятий страны. Об этом сообщает пресс-служба ММК.
Магнитогорский этап завершает программу межзаводской школы по обмену опытом специалистов служб, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом металлургического оборудования.
До этого участники школы побывали на Нижнетагильском металлургическом комбинате, а также в городе Ревда на предприятии НЛМК-Урал. Нынешняя школа является рекордной по числу участников — в ее работе принимают участие около пятидесяти человек — представителей ремонтных служб Магнитогорского, Челябинского, Нижнетагильского, Новолипецкого меткомбинатов, ПАО «Северсталь», АО «Кокс», Оскольского электрометаллургического комбината и других компаний России и Украины.
Участвуют и представители корпорации «Чермет», под эгидой которой ежеквартально с 2000 года проходят эти традиционные мероприятия по обмену производственным опытом специалистов основных профессий.
Каждая такая школа состоит из нескольких этапов, которые последовательно проводятся на предприятиях, участвующих в школе. В результате обмена опытом на крупнейших предприятиях металлургической отрасли реализовано множество рекомендаций по улучшению производственного процесса.
Нынешняя школа посвящена обмену опытом специалистов, отвечающих за техническое обслуживание и ремонт металлургического оборудования. Открытие двухдневного мероприятия состоится в конференц-зале Корпоративного центра подготовки кадров ПАО «ММК». Участники выступят с докладами, обменяются мнениями, обсудят актуальные вопросы, касающиеся системы ТОиР на метпредприятиях.
Далее в программе школы запланировано посещение основных производственных комплексов ПАО «ММК» — доменного цеха, листопрокатных цехов № 10 и 11, производства толстолистового проката (стан 5000 горячей прокатки). Гости подобно ознакомятся с работой ремонтных подразделений ООО «Объединенная сервисная компания» и ООО «Механоремонтный комплекс», ответственных за ремонт и техническое обслуживание оборудования ММК.
В настоящее время в ремонтных подразделениях Магнитогорского металлургического комбината активно ведется работа по внедрению инструментов «бережливого производства». Такое название получила система организации производства, направленная на непрерывное совершенствование деятельности организации и достижение ее долгосрочной конкурентоспособности.
Магнитогорский этап завершает программу межзаводской школы по обмену опытом специалистов служб, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом металлургического оборудования.
До этого участники школы побывали на Нижнетагильском металлургическом комбинате, а также в городе Ревда на предприятии НЛМК-Урал. Нынешняя школа является рекордной по числу участников — в ее работе принимают участие около пятидесяти человек — представителей ремонтных служб Магнитогорского, Челябинского, Нижнетагильского, Новолипецкого меткомбинатов, ПАО «Северсталь», АО «Кокс», Оскольского электрометаллургического комбината и других компаний России и Украины.
Участвуют и представители корпорации «Чермет», под эгидой которой ежеквартально с 2000 года проходят эти традиционные мероприятия по обмену производственным опытом специалистов основных профессий.
Каждая такая школа состоит из нескольких этапов, которые последовательно проводятся на предприятиях, участвующих в школе. В результате обмена опытом на крупнейших предприятиях металлургической отрасли реализовано множество рекомендаций по улучшению производственного процесса.
Нынешняя школа посвящена обмену опытом специалистов, отвечающих за техническое обслуживание и ремонт металлургического оборудования. Открытие двухдневного мероприятия состоится в конференц-зале Корпоративного центра подготовки кадров ПАО «ММК». Участники выступят с докладами, обменяются мнениями, обсудят актуальные вопросы, касающиеся системы ТОиР на метпредприятиях.
Далее в программе школы запланировано посещение основных производственных комплексов ПАО «ММК» — доменного цеха, листопрокатных цехов № 10 и 11, производства толстолистового проката (стан 5000 горячей прокатки). Гости подобно ознакомятся с работой ремонтных подразделений ООО «Объединенная сервисная компания» и ООО «Механоремонтный комплекс», ответственных за ремонт и техническое обслуживание оборудования ММК.
В настоящее время в ремонтных подразделениях Магнитогорского металлургического комбината активно ведется работа по внедрению инструментов «бережливого производства». Такое название получила система организации производства, направленная на непрерывное совершенствование деятельности организации и достижение ее долгосрочной конкурентоспособности.
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