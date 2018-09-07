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Отягощенные МУПами
7 сентябрь 2018 (17:00)
В начале сентября 2018 года администрация Екатеринбурга сообщила, что запустила процесс объединения ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление и ЕМУП «Муниципальное трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) и ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» (МОАП). Чиновники объясняют слияние повышением эффективности управления. Однако в свете последних событий возникает ощущение, что администрация Екатеринбурга планирует избавиться от этого убыточного актива через приватизацию.
Суперперевозчик
О начале объединения двух МОАП и ТТУ 4 сентября 2018 года заявил председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга Игорь Федотов. По его словам, слияние двух этих предприятий повысит эффективность работы городского общественного транспорта и оптимизирует процесс управления транспортными пассажирскими перевозками на территории уральской столицы.
«Для жителей города данное объединение повлечет за собой улучшение качества работы наземного общественного транспорта. А для специалистов МОАП и ТТУ объединение обеспечит новые возможности в дальнейшем развитии муниципальной транспортной сферы, единую систему управления и планирования пассажирских перевозок. Отмечу также, что для сотрудников этих транспортных предприятий грядущее слияние в единую структуру отрицательно никак не скажется», — пояснил Игорь Федотов.
Он отметил, что в результате оптимизации будет закрыт один из трех автобусных парков. Среди управленческого состава пройдут сокращения. На этом собственно все изменения от объединения предприятий закончатся. Сам процесс слияния транспортных структур, по мнению специалистов, займет несколько месяцев и должен будет завершиться до конца текущего 2018 года.
Попытка спасти МОАП
Обоснование, приведенное Игорем Федотовым, в целом укладывается в концепцию грядущей транспортной реформы, итогом которой станет внедрение новой маршрутной сети с 1 июля 2019 года. С одной стороны, заявленная идеология пересадок с одного транспорта на другой и сокращение интервалов ожидания транспорта требует некоего централизованного управления. Однако для этих целей уже создается единая диспетчерская служба.
Сомнителен и тезис И. Федотова о том, что слияние МУПов приведет к улучшению качества работы общественного транспорта, ведь, по сути, изменения коснутся только высшего управленческого звена. Сокращения или изменения количества водителей, кондукторов и обслуживающего персонала не обговаривались. Реформа не затронет и подвижной состав, который в парках ТТУ сильно изношен, а без замены старых трамваев и троллейбусов ни о каком качестве общественного транспорта в городе говорить не приходится.
Другой вопрос, что ЕТТУ и МОАП являются крупнейшими транспортными предприятиями Екатеринбурга. На сегодняшний день в «Трамвайно-троллейбусном управлении» города трудятся более 5 тыс. работников, а в «Муниципальном объединении автобусных предприятий» работают более 1 тыс. человек.
Несмотря на свои размеры, оба предприятия убыточны. Ежегодно возникают ситуации, когда МОАП и ТТУ оказываются не в состоянии заплатить за электричество. О бедственном положении ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» стало известно и из другого случая, когда перевозчик долгое время не мог расплатиться за медосмотр водителей.
«Думаю, что объединение ЕТТУ и МОАП в одно предприятие — это в основном попытка спасти МОАП. ЕТТУ в большей степени обслуживает маршруты с высоким пассажиропотоком, и поэтому финансово чувствует себя лучше. Автобусники же нагружены обязанностями по обслуживанию районов, которые зачастую не генерируют высоких пассажиропотоков, а в городе вынуждены конкурировать с более высокочастотными маршрутами частников. Город не в состоянии в должной мере субсидировать их работу, поэтому дела у них идут совсем неважно», — считает урбанист и один из разработчиков ранней версии транспортной реформы Владимир Злоказов.
В шаге от приватизации?
Сомнительно, что после объединения двух структур и внедрения реформы муниципальный транспорт станет привлекательным для горожан и, следовательно, выйдет на безубыточность. По этой причине новый МУП, по всей видимости, останется тяжелым бременем для городского бюджета.
В администрации Екатеринбурга неоднократно искали способы по сокращению расходов на муниципальный транспорт. К слову, транспортная реформа по своей сути и является одним из видов оптимизации. Ее внедрение позволит сократить выводимый на маршруты подвижной состав. Например, в 2016 году в троллейбусном депо подсчитали, что новая сеть позволит отказаться от 30 машин.
Одним из недавних таких проектов стало подписание соглашения о модернизации городского трамвайного и троллейбусного парков в рамках выставки «Иннопром-2018». Основной упор в документе сделан на механизм концессионного соглашения между администрацией города и Группой Синара. То есть компании-оператору, которую выберут на конкурсной основе, передадут в аренду трамвайные и троллейбусные парки, а также сопутствующую инфраструктуру, включая подстанции. Обновление электротранспорта будет проводиться «консолидированными усилиями». Однако стороны не уточнили, каким образом будут распределяться обязанности, в частности, по вопросу финансирования.
В случае реализации этого соглашения встает вопрос, в какой форме будет реализовываться это концессионное соглашение? Хотя речь идет только о парке нынешнего ТТУ, в перспективе Группе Синара придется работать с объединенным муниципальным предприятием. И одним из вариантов совместной работы некоторые специалисты уже назвали преобразование МУП в акционерное общество. Это, в свою очередь, может привести к приватизации.
Кроме того, акционирование предприятие позволит городским властям наконец-то избавиться от убыточных активов. Помимо этого, передача единого муниципального предприятия к частным структурам отвечает бизнес-интересам, не связанным с перевозками. Если посмотреть на месторасположение парков МОАП и ТТУ, можно заметить, что они находятся в плотном окружении новостроек. При этом ранее уже выдвигались предложения о застройке Южного трамвайного депо, которое находится по факту в жилом квартале. Следует также отметить, что в начале 2000-х у ЕМУП МОАП было пять автобусных парков. Два из них были упразднены до 2011 года, и к настоящему времени эти территории застроены. Понятно, что в случае акционирования предприятия распоряжаться расположенными на землях объектами станет проще. Тому пример высвобождение территории, где находился бывший муниципальный кинотеатр «Темп» на Уралмаше, а также снос здания на улице Куйбышева, которое принадлежало МУП «Бодрость».
Суперперевозчик
О начале объединения двух МОАП и ТТУ 4 сентября 2018 года заявил председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга Игорь Федотов. По его словам, слияние двух этих предприятий повысит эффективность работы городского общественного транспорта и оптимизирует процесс управления транспортными пассажирскими перевозками на территории уральской столицы.
«Для жителей города данное объединение повлечет за собой улучшение качества работы наземного общественного транспорта. А для специалистов МОАП и ТТУ объединение обеспечит новые возможности в дальнейшем развитии муниципальной транспортной сферы, единую систему управления и планирования пассажирских перевозок. Отмечу также, что для сотрудников этих транспортных предприятий грядущее слияние в единую структуру отрицательно никак не скажется», — пояснил Игорь Федотов.
Он отметил, что в результате оптимизации будет закрыт один из трех автобусных парков. Среди управленческого состава пройдут сокращения. На этом собственно все изменения от объединения предприятий закончатся. Сам процесс слияния транспортных структур, по мнению специалистов, займет несколько месяцев и должен будет завершиться до конца текущего 2018 года.
Попытка спасти МОАП
Обоснование, приведенное Игорем Федотовым, в целом укладывается в концепцию грядущей транспортной реформы, итогом которой станет внедрение новой маршрутной сети с 1 июля 2019 года. С одной стороны, заявленная идеология пересадок с одного транспорта на другой и сокращение интервалов ожидания транспорта требует некоего централизованного управления. Однако для этих целей уже создается единая диспетчерская служба.
Сомнителен и тезис И. Федотова о том, что слияние МУПов приведет к улучшению качества работы общественного транспорта, ведь, по сути, изменения коснутся только высшего управленческого звена. Сокращения или изменения количества водителей, кондукторов и обслуживающего персонала не обговаривались. Реформа не затронет и подвижной состав, который в парках ТТУ сильно изношен, а без замены старых трамваев и троллейбусов ни о каком качестве общественного транспорта в городе говорить не приходится.
Другой вопрос, что ЕТТУ и МОАП являются крупнейшими транспортными предприятиями Екатеринбурга. На сегодняшний день в «Трамвайно-троллейбусном управлении» города трудятся более 5 тыс. работников, а в «Муниципальном объединении автобусных предприятий» работают более 1 тыс. человек.
Несмотря на свои размеры, оба предприятия убыточны. Ежегодно возникают ситуации, когда МОАП и ТТУ оказываются не в состоянии заплатить за электричество. О бедственном положении ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» стало известно и из другого случая, когда перевозчик долгое время не мог расплатиться за медосмотр водителей.
«Думаю, что объединение ЕТТУ и МОАП в одно предприятие — это в основном попытка спасти МОАП. ЕТТУ в большей степени обслуживает маршруты с высоким пассажиропотоком, и поэтому финансово чувствует себя лучше. Автобусники же нагружены обязанностями по обслуживанию районов, которые зачастую не генерируют высоких пассажиропотоков, а в городе вынуждены конкурировать с более высокочастотными маршрутами частников. Город не в состоянии в должной мере субсидировать их работу, поэтому дела у них идут совсем неважно», — считает урбанист и один из разработчиков ранней версии транспортной реформы Владимир Злоказов.
В шаге от приватизации?
Сомнительно, что после объединения двух структур и внедрения реформы муниципальный транспорт станет привлекательным для горожан и, следовательно, выйдет на безубыточность. По этой причине новый МУП, по всей видимости, останется тяжелым бременем для городского бюджета.
В администрации Екатеринбурга неоднократно искали способы по сокращению расходов на муниципальный транспорт. К слову, транспортная реформа по своей сути и является одним из видов оптимизации. Ее внедрение позволит сократить выводимый на маршруты подвижной состав. Например, в 2016 году в троллейбусном депо подсчитали, что новая сеть позволит отказаться от 30 машин.
Одним из недавних таких проектов стало подписание соглашения о модернизации городского трамвайного и троллейбусного парков в рамках выставки «Иннопром-2018». Основной упор в документе сделан на механизм концессионного соглашения между администрацией города и Группой Синара. То есть компании-оператору, которую выберут на конкурсной основе, передадут в аренду трамвайные и троллейбусные парки, а также сопутствующую инфраструктуру, включая подстанции. Обновление электротранспорта будет проводиться «консолидированными усилиями». Однако стороны не уточнили, каким образом будут распределяться обязанности, в частности, по вопросу финансирования.
В случае реализации этого соглашения встает вопрос, в какой форме будет реализовываться это концессионное соглашение? Хотя речь идет только о парке нынешнего ТТУ, в перспективе Группе Синара придется работать с объединенным муниципальным предприятием. И одним из вариантов совместной работы некоторые специалисты уже назвали преобразование МУП в акционерное общество. Это, в свою очередь, может привести к приватизации.
Кроме того, акционирование предприятие позволит городским властям наконец-то избавиться от убыточных активов. Помимо этого, передача единого муниципального предприятия к частным структурам отвечает бизнес-интересам, не связанным с перевозками. Если посмотреть на месторасположение парков МОАП и ТТУ, можно заметить, что они находятся в плотном окружении новостроек. При этом ранее уже выдвигались предложения о застройке Южного трамвайного депо, которое находится по факту в жилом квартале. Следует также отметить, что в начале 2000-х у ЕМУП МОАП было пять автобусных парков. Два из них были упразднены до 2011 года, и к настоящему времени эти территории застроены. Понятно, что в случае акционирования предприятия распоряжаться расположенными на землях объектами станет проще. Тому пример высвобождение территории, где находился бывший муниципальный кинотеатр «Темп» на Уралмаше, а также снос здания на улице Куйбышева, которое принадлежало МУП «Бодрость».
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