Концессию поставили на рельсы

Руководство Свердловской области, администрация Екатеринбурга и Группа Синара подписали соглашение о модернизации городского трамвайного и троллейбусного парков. В настоящее время электротранспорт уральской столицы находится в крайне изношенном состоянии. Но специалисты по общественному транспорту считают, что модернизация так и останется на бумаге. Достаточно вспомнить провал планов по выводу на улицы Екатеринбурга 50 вагонов инновационного трамвая «Уралтрансмаша».Соглашение было подписано в рамках международной выставки «Иннопром-2018». Основной упор в документе сделан на механизм концессионного соглашения. То есть компании-оператору, которую выберут на конкурсной основе, передадут в аренду трамвайные и троллейбусные парки, а также сопутствующую инфраструктуру, включая подстанции. Обновление электротранспорта будет проводиться «консолидированными усилиями». Однако стороны не уточнили, каким образом будут распределяться обязанности, в частности, по вопросу финансирования.Еще один упор сделан на внедрении «умных решений» в электротранспорте, что перекликается с темой ЭКСПО-2025, за принятие которого борется Екатеринбург.Городской электротранспорт действительно требует срочного обновления. Еще в марте 2018 года заместитель главы администрации муниципалитета по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов заявлял, что степень износа парка достигла уже 80%. Всего в составе ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» насчитывается 459 вагонов.«Основную часть всего подвижного состава представляют собой чешские вагоны «Татра» моделей Т3 и Т3М. В Екатеринбурге более 300 таких вагонов, а в России более 9 тысяч. Понятно, что ни одно производство такой парк не обновит и не обеспечит», — говорил Е. Архипов.Он также упоминал, что из Чехии в администрацию города поступило предложение о модернизации вагонов — может быть произведена замена кузова и современное техническое оснащение салона. Стоимость обновления одного вагона составила 27 млн руб. Городские власти посчитали такое предложение неприемлемым, поскольку стоимость нового трамвая составляет 17-18 млн руб. (с учетом компенсации по программе Минпромторга РФ).Но, как показывает практика, окончательный ценник не влияет на обновление парка — в год администрация города закупала до пяти новых вагонов, что не могло переломить ситуацию. Вместе с тем планы по массовой замене вагонов обсуждаются не первый год, и на протяжении нескольких лет городские власти пытались сотрудничать по этому вопросу с АО «Уралтрансмаш» (входит в состав НПК «Уралвагонзавод»).Самым амбициозным совместным проектом муниципалитета и предприятия была массовая замена устаревших моделей на «инновационный» трамвай R1. Техника и сам проект были представлены на «Иннопроме-2014». На полях промышленной выставки было подписано четырехстороннее соглашение между администрацией города Екатеринбурга, правительством Свердловской области, НПК «Уралвагонзавод» и «Газпромбанком». По его условиям, несколько десятков вагонов должны были появиться в Екатеринбурге к Чемпионату мира по футболу-2018.«Мы предполагаем, что именно к этому знаменательному событию 50 новых образцов трамваев появятся на улицах Екатеринбурга, и в период чемпионата они будут заниматься доставкой болельщиков в зону Центрального стадиона. Безусловно, эта продукция является инновационной для Екатеринбурга по внешнему виду. Я бы сказал, что она соответствует всем европейским образцам, поэтому мы надеемся, что после подписания соглашения появится конкретный план действий, который позволит к указанному сроку запустить в городе такой трамвай», — заявлял первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Швиндт.Однако совместный план горадминистрации и АО «Уралтрансмаш» полностью провалился. В рамках подготовки к ЧМ-2018 был массово обновлен только автобусный парк. Впоследствии выяснилось, что закупать трамваи не на что, тем более такую дорогостоящую модель как R1. В 2018 году новый собственник НПК «Уралвагонзавод» — «Ростех» и вовсе объявил о полной непригодности R1 к эксплуатации.Одновременно с этим администрация Екатеринбурга тестировала модели от АО «Уралтрансмаш» попроще, но до массовой закупки вагонов дело также не дошло. К настоящему времени в ЕМУП ТТУ число трамваев, поставленных уральским предприятием, составляет 63, то есть 13,7% от всего парка.В этом смысле начинающаяся история с Группой Синара уже во многом похожа на взаимоотношения муниципалитета и дочерней структуры УВЗ. Декларативное соглашение также заключено в рамках «Иннопрома». Как и четыре года назад, участники договора заявляли о внедрении новых технологий (при этом слово «умные» было прописано скорее ради заявки на ЭКСПО-2025). Однако в 2014 году заявлению замглавы администрации города верили на фоне ЧМ-2018 и активных финансовых вливаний в подготовку Екатеринбурга к мундиалю.На сегодняшний день новое соглашение вызывает недоверие по причине того, что не прописаны источники финансирования новой волны модернизации. Никаких реальных крупных событий как ЧМ-2018, которые позволяют получить дополнительные средства из бюджета, в городе на ближайшие десятилетия не запланировано.«Все эти рамочные соглашения — это уже такая специфика «Иннопрома», чтобы не было ощущения, что на выставке ничего не произошло. Пока мы не увидим никакой конкретики, нет смысла разговаривать о модернизации или обновлении трамвайных парков», — считает один из разработчиков транспортной схемы для Екатеринбурга Владимир Злоказов.Перевод трамвайных парков в частное управление также не означает, что это приведет к модернизации вагонов. Кроме того, администрация города ранее показала себя не с лучшей стороны при попытке наладить концессионное партнерство, как в случае с платными парковками. Да и Группа Синара также не всегда торопится с реализацией своих проектов.По оценке В. Злоказова, изношенные трамваи за счет ремонта могут продержаться еще десять лет. Вопрос в том, не останется ли за это время соглашение горадминистрации и Группы Синара на бумаге.