На те же рельсы

АО «Уралтрансмаш» (входит в АО «НПК «Уралвагонзавод») в очередной раз доставило в Екатеринбург новую модель трамвая для тестирования. На предприятии особо не рассчитывают, что администрация города после испытаний приобретет вагоны. Скепсис в АО «Уралтрансмаш» объясняется тем, что с 2014 года муниципалитет не покупает у завода рельсовый транспорт, несмотря на то, что износ подвижного состава трамвайного парка составляет 80%.Новая модель 71-412 от дочерней структуры УВЗ была презентована 17 августа 2018 года в Северном депо ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ). С 18 августа начнутся испытания вагона, которые продлятся до конца 2018 года.В целом представленный в Екатеринбурге трамвай по своим техническим характеристикам мало чем отличается от предыдущих серийных моделей АО «Уралтрансмаша». Приехавший на презентацию заместитель главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов после осмотра вагона заявил, что именно такая модель «нужна Екатеринбургу», и муниципалитет обязательно приобретет их у предприятия.«Со следующего года мы, конечно, планируем заказ и приобретение этих моделей. Тем более что производитель наш местный, и он тоже заинтересован в выпуске и расширении производства. Чем больше моделей и различных модификаций он будет выпускать, тем более привлекательной для нас будет цена», — сказал замглавы горадминистрации.Также он добавил, что в ближайшие несколько лет для Екатеринбурга планируется приобрести 150-170 новых трамваев. Однако, как отметил Е. Архипов, в таких масштабах вагоны будут заказываться при условии, что Минтранс РФ продолжит свою программу по софинансированию местных производителей. В случае продления федерального проекта горадминистрация, в частности, планирует купить новый вагон 71-412 за 14-15 млн руб. при его стоимости около 25 млн руб.Трамвайный парк ЕМУП ТТУ в настоящее время нуждается в новой технике. По оценке городских властей, подвижной состав, состоящий из 450 вагонов, изношен на 80%. Про обновление парка городские власти говорят на протяжении последних нескольких лет, но все задуманные проекты так и не были реализованы.Например, в 2015 году администрация Екатеринбурга уже брала на тестирование две модели АО «Уралтрансмаш». Была даже достигнута договоренность между муниципалитетом и предприятием о поставке 10 трамваев, но по итогам испытаний сделка не состоялась.В прошлом году в рамках международной выставки «Иннопром» была презентована обновленная версия чешского трамвая «Татра». Старые модели сейчас составляют основу парка екатеринбургского ТТУ. В ноябре 2017 года замглавы горадминистрации по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков заявлял, что в 2018 году планируется провести глубокую модернизацию вагонов с привлечением ресурсов АО «Уралтрансмаша». Общая стоимость работ составляла 80 млн руб., из которых 75 млн руб., как ожидалось, должен был предоставить бюджет Свердловской области.Но уже в 2018 году в администрации города отказались от этого проекта, посчитав его слишком дорогим — 25 млн руб. за ремонт одного трамвая.Неудивительно, что к обещанию Евгения Архипова приобрести модель 71-412 в АО «Уралтранмаше» относятся с сомнением.«Они (городские власти — прим. ред.) вообще не приобретали вагоны с 2014 года. У нас в 2015 году было две модели на тестировании. То, что после этого покупка не состоялась — вопрос к администрации Екатеринбурга. То, что касается данного вагона (модели 71-412 — прим. ред.), то сейчас не стоит вопрос о приобретении данной модели, и это не цель этих испытаний. Как одна из подцелей может быть. Но в первую очередь проверка технических испытаний», — пояснил корреспонденту УрБК директор по сбыту АО «Уралтрансмаш» Юрий Ребяков во время презентации трамвая.Он добавил, что и без Екатеринбурга предприятие обеспечено рынком сбыта в 18 городах России. Таким образом, уральскую столицу АО «Уралтрансмаш» рассматривает скорее как испытательный полигон.