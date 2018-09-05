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Жительница Екатеринбурга отсудила у стоматологической клиники «Гарант-Б» 266 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2018. Свердловский областной суд взыскал со стоматологической клиники «Гарант-Б» возмещение убытков, причиненных некачественным оказанием медицинских услуг, 139 тыс. 050 руб. и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя 84 тыс. 525 руб. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Жительница Екатеринбурга в феврале 2017 года обратилась за платной медицинской помощью в ООО «Гарант-Б». Между пациентом и клиникой был заключен договор оказания платных услуг, стоимость которого составила 12 тыс. 600 руб., оплаченных в полном объеме. Но в результате устранения косметического дефекта у пациента возникли серьезные медицинские осложнения.



Претензия, поданная к ООО «Гарант-Б», была оставлена без удовлетворения. Восстановительное лечение обошлось пациентке в 277 тыс. руб.



Клиентка подала иск в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга о защите прав потребителя, и просила взыскать с ответчика ООО «Гарант-Б» возмещение убытков, причиненных некачественным оказанием медицинских услуг, в размере 277 тыс. руб., неустойку — 12 тыс. 600 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами — 229 руб., компенсацию морального вреда — 200 тыс. руб. и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.



В ходе рассмотрения спора по существу судом была назначена судебная медицинская экспертиза, проведение которой было поручено КУ «ХМАО-Югра «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Согласно заключению экспертов, лечение, предложенное клиникой, давало ожидаемый неблагоприятный прогноз, а то, что было показано при ее хроническом заболевании — предложено не было.



Установив факт некачественного оказания услуг, нарушения со стороны ответчика прав потребителя, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения исковых требований. Решением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга с ООО «Гарант-Б» взыскан убыток, причиненный некачественным оказанием услуги — 277 тыс. руб., неустойка в сумме 12 тыс. 600 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами — 229 руб., а также компенсация морального вреда в сумме 30 тыс. руб. и штраф в сумме 159 тыс. 800 руб. В удовлетворении остальной части требований отказано.



Ответчик не согласился с данным решением суда и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой просил полностью отменить решение суда первой инстанции и отказать истцу в удовлетворении требований в полном объеме.



Судебная коллегия, изучив материалы дела, в целом согласилась с решением суда первой инстанции. Однако суд установил, что истец включила в состав заявленных к возмещению убытков необоснованные суммы. На основании этого судебная коллегия сочла необходимым обжалуемое судебное постановление изменить в части денежных сумм, подлежащих взысканию.



Таким образом, решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга изменено в части удовлетворения требований о взыскании убытков и штрафа. Размер взысканного убытка уменьшен до 139 тыс. 050 руб., размер штрафа—– до 84 тыс. 525 руб. В остальной части решение оставлено без изменения.

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