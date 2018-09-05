Новости дня
Жительница Екатеринбурга отсудила у стоматологической клиники «Гарант-Б» 266 тыс. рублей
5 сентябрь 2018 (12:36)
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2018. Свердловский областной суд взыскал со стоматологической клиники «Гарант-Б» возмещение убытков, причиненных некачественным оказанием медицинских услуг, 139 тыс. 050 руб. и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя 84 тыс. 525 руб. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Жительница Екатеринбурга в феврале 2017 года обратилась за платной медицинской помощью в ООО «Гарант-Б». Между пациентом и клиникой был заключен договор оказания платных услуг, стоимость которого составила 12 тыс. 600 руб., оплаченных в полном объеме. Но в результате устранения косметического дефекта у пациента возникли серьезные медицинские осложнения.
Претензия, поданная к ООО «Гарант-Б», была оставлена без удовлетворения. Восстановительное лечение обошлось пациентке в 277 тыс. руб.
Клиентка подала иск в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга о защите прав потребителя, и просила взыскать с ответчика ООО «Гарант-Б» возмещение убытков, причиненных некачественным оказанием медицинских услуг, в размере 277 тыс. руб., неустойку — 12 тыс. 600 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами — 229 руб., компенсацию морального вреда — 200 тыс. руб. и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.
В ходе рассмотрения спора по существу судом была назначена судебная медицинская экспертиза, проведение которой было поручено КУ «ХМАО-Югра «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Согласно заключению экспертов, лечение, предложенное клиникой, давало ожидаемый неблагоприятный прогноз, а то, что было показано при ее хроническом заболевании — предложено не было.
Установив факт некачественного оказания услуг, нарушения со стороны ответчика прав потребителя, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения исковых требований. Решением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга с ООО «Гарант-Б» взыскан убыток, причиненный некачественным оказанием услуги — 277 тыс. руб., неустойка в сумме 12 тыс. 600 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами — 229 руб., а также компенсация морального вреда в сумме 30 тыс. руб. и штраф в сумме 159 тыс. 800 руб. В удовлетворении остальной части требований отказано.
Ответчик не согласился с данным решением суда и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой просил полностью отменить решение суда первой инстанции и отказать истцу в удовлетворении требований в полном объеме.
Судебная коллегия, изучив материалы дела, в целом согласилась с решением суда первой инстанции. Однако суд установил, что истец включила в состав заявленных к возмещению убытков необоснованные суммы. На основании этого судебная коллегия сочла необходимым обжалуемое судебное постановление изменить в части денежных сумм, подлежащих взысканию.
Таким образом, решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга изменено в части удовлетворения требований о взыскании убытков и штрафа. Размер взысканного убытка уменьшен до 139 тыс. 050 руб., размер штрафа—– до 84 тыс. 525 руб. В остальной части решение оставлено без изменения.
Жительница Екатеринбурга в феврале 2017 года обратилась за платной медицинской помощью в ООО «Гарант-Б». Между пациентом и клиникой был заключен договор оказания платных услуг, стоимость которого составила 12 тыс. 600 руб., оплаченных в полном объеме. Но в результате устранения косметического дефекта у пациента возникли серьезные медицинские осложнения.
Претензия, поданная к ООО «Гарант-Б», была оставлена без удовлетворения. Восстановительное лечение обошлось пациентке в 277 тыс. руб.
Клиентка подала иск в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга о защите прав потребителя, и просила взыскать с ответчика ООО «Гарант-Б» возмещение убытков, причиненных некачественным оказанием медицинских услуг, в размере 277 тыс. руб., неустойку — 12 тыс. 600 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами — 229 руб., компенсацию морального вреда — 200 тыс. руб. и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.
В ходе рассмотрения спора по существу судом была назначена судебная медицинская экспертиза, проведение которой было поручено КУ «ХМАО-Югра «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Согласно заключению экспертов, лечение, предложенное клиникой, давало ожидаемый неблагоприятный прогноз, а то, что было показано при ее хроническом заболевании — предложено не было.
Установив факт некачественного оказания услуг, нарушения со стороны ответчика прав потребителя, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения исковых требований. Решением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга с ООО «Гарант-Б» взыскан убыток, причиненный некачественным оказанием услуги — 277 тыс. руб., неустойка в сумме 12 тыс. 600 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами — 229 руб., а также компенсация морального вреда в сумме 30 тыс. руб. и штраф в сумме 159 тыс. 800 руб. В удовлетворении остальной части требований отказано.
Ответчик не согласился с данным решением суда и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой просил полностью отменить решение суда первой инстанции и отказать истцу в удовлетворении требований в полном объеме.
Судебная коллегия, изучив материалы дела, в целом согласилась с решением суда первой инстанции. Однако суд установил, что истец включила в состав заявленных к возмещению убытков необоснованные суммы. На основании этого судебная коллегия сочла необходимым обжалуемое судебное постановление изменить в части денежных сумм, подлежащих взысканию.
Таким образом, решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга изменено в части удовлетворения требований о взыскании убытков и штрафа. Размер взысканного убытка уменьшен до 139 тыс. 050 руб., размер штрафа—– до 84 тыс. 525 руб. В остальной части решение оставлено без изменения.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Компания «Брусника-Екатеринбург» выплатит дольщику почти 3,5 млн рублей за несвоевременно сданную квартиру
- «Новая строительная компания» заплатит почти 1,5 млн рублей за срыв сроков сдачи дома в Екатеринбурге
- Компания «Желдорипотека» заплатит екатеринбуржцу 143 тыс. рублей за нарушение срока сдачи дома
- ВУЗ-банк выплатит клиентке более 900 тыс. рублей за незаконное списание средств со счета
- Действия ООО КБ «Ренессанс Капитал» признаны ущемляющими права потребителей