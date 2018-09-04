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Грантовый конкурс социальных проектов ЕВРАЗа стартует в Нижнем Тагиле и Качканаре

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. С 15 сентября 2018 года в Нижнем Тагиле и Качканаре начинается прием заявок на участие в конкурсе социальных грантовых проектов «ЕВРАЗ: Город друзей — город идей». Прием заявок продлится до 15 ноября, итоги конкурса будут подведены в декабре 2018 года. Компания направит на реализацию проектов 6,5 млн руб., это больше, чем в предыдущие годы.



Как сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ» ЕВРАЗ, участниками конкурса могут стать некоммерческие общественные организации и объединения; муниципальные и частные образовательные, медицинские, социальные учреждения; учреждения культуры и спорта; инициативные группы граждан и отдельные граждане под гарантии юридического лица (некоммерческие, либо муниципальные организации).



«Традиционно проекты будут разбиты на восемь тем: инициативы в области образования/досуга детей и молодежи, профессиональная ориентация; проведение экологических акций, озеленение и благоустройство дворов, парков и скверов, устройство и оформление мест для занятия спортом и мест отдыха; пропаганда здорового образа жизни; культура и искусство; укрепление и популяризация семейных ценностей, воспитание и защита прав и интересов детей; сохранение историко-культурного наследия и развитие экологического туризма; поддержка пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья; внедрение интеллектуальных цифровых технологий», — говорится в сообщении.



Заявки, представленные на конкурс, должны отличаться высокой социальной и экологической значимостью, а также практической эффективностью.



У тагильчан есть возможность разработать и оформить проект, а затем получить на его реализацию грант на сумму до 500 тыс. руб., у качканарцев — на сумму до 150 тыс. руб.



Конкурс «ЕВРАЗ: Город друзей — город идей» проводится на Урале более 10 лет. За это время реализовано множество проектов по благоустройству городских дворов, продвижению спорта, семейных ценностей, созданию условий для творчества, детского развития, досуга молодежи, поддержке людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья.



В 2017 году, в год 25-летия ЕВРАЗа, компания направила средства на реализацию 28-ми проектов (12 в Качканаре и 16 в Нижнем Тагиле). Благодаря конкурсу в Нижнем Тагиле появился кинотеатр для незрячих людей, вишневый сад в одном из районов города, спортивные площадки, поставлен спектакль для детей до 1 года, открыта швейная мастерская в детском доме. В Качканаре открыт планетарий и метеостанция в учебных заведениях, приобретено оборудование для проведения олимпиад по водным видам спорта для дошкольников, оборудован скалодром для досуга подростков.

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