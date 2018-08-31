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Кушвинский завод прокатных валков оштрафовали на 170 тыс. рублей за вредные выбросы

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» (КЗПВ) оштрафовано на 170 тыс. руб. за выброс загрязняющих веществ в атмосферу без разрешения. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В августе 2012 года предприятие получило разрешение на выброс стационарными источниками 31-го наименования вредных веществ, но 1 июля 2017 года срок его действия закончился. Однако в ходе проверки прокуроры выяснили, что КЗВП по-прежнему эксплуатирует стационарные источники выброса загрязняющих веществ при производстве оборудования для металлургии.



В частности, выбросы были осуществлены 27 июля, 3 августа, 14 и 18 сентября, 24, 26, 27, 30, 31 октября, 2 ноября 2017 года, 14 февраля 2018 года без специального разрешения на выброс. Кроме того, 13 и 14 июня 2017 года на разных источниках выброса было допущено превышение предельно допустимого выброса оксида железа в 4,94 раза и оксида углерода в 30,54 раза.



Пол результатам прокурорской проверки начальник отдела регионального государственного экологического надзора по Западному и Горнозаводскому управленческим округам министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области вынесло два постановления о назначении КЗПВ штрафов на сумму 80 тыс. руб. и 90 тыс. руб.



Предприятие пыталось оспорить постановления в Кушвинском городском суде и Свердловском областном суде, но обе инстанции не нашли оснований для отмены решений должностного лица.

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