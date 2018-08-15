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Уралтрансбанк закрывает еще четыре отделения в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2018. Уралтрансбанк разместил на своем официальном сайте объявления о закрытии четырех отделений в Свердловской области. С 3 сентября 2018 года прекратят работу офисы в Каменске-Уральском, Лесном и два отделения в Нижнем Тагиле — на проспекте Вагоностроителей, д. 2 и Черноисточинском шоссе, д. 7, корп. 4.



Банк уже объявлял о закрытии в августе 2018 года отделений в Екатеринбурге, Ревде, Среднеуральске, Перми, Нижнем Тагиле.



Свое решение руководство банка объясняет в объявлениях «оптимизацией сети».



Напомним, что в апреле 2018 года Уралтрансбанк закрыл три своих отделения в Екатеринбурге. Под сокращение попали отделения на ул. Готвальда, 6, корпус 4, Титова, 17 и проспекте Космонавтов, 15.



Банк 16-й месяц подряд входит в список нарушителей нормативов ЦБ РФ. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте регулятора.

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