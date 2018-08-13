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За 3 дня в Свердловской области сотрудники ГИБДД отстранили от управления 242 нетрезвых водителя
13 август 2018 (17:14)
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2018. В период с 10 по 12 августа во всех городах Свердловской области в ходе массовых проверок было выявлено и задержано 167 водителей, находившихся в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, 42 водителя транспортных средств от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказались, еще 33 водителя были задержаны за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения (статья 264 прим.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На всех нетрезвых водителей были составлены административные материалы, теперь им грозит штраф и лишение водительского удостоверения, а за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения нарушителю может быть назначено наказание в виде лишения свободы.
На всех нетрезвых водителей были составлены административные материалы, теперь им грозит штраф и лишение водительского удостоверения, а за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения нарушителю может быть назначено наказание в виде лишения свободы.
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