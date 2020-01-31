Совет Федерации поддержал закон о лишении прав на 1,5 года за сокрытие автомобильных номеров

УрБК, Москва, 31.01.2020. Согласно новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, штрафы за ...20.11.2018 На Среднем Урале 200 водителей лишились прав за сокрытие госномеров
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2018. В Свердловской области с начала 2018 года более 200 водителей были лишены прав за ...27.12.2012 Штраф за выезд на встречную полосу увеличен до 5 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2012. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Кодекс об ...16.09.2010 Дефицит автомобильных номеров в Свердловской области может продлиться до конца октября 2010 года
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2010. «Дефицит автомобильных номеров в Свердловской области может продлиться до конца ...23.06.2010 Совет Федерации РФ одобрил закон о борьбе с рейдерством
УрБК, Москва, 23.06.2010. Совет Федерации РФ одобрил внесенный Президентом РФ закон, который направлен на повышение ...