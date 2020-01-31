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Совет Федерации поддержал закон о лишении прав на 1,5 года за сокрытие автомобильных номеров

УрБК, Москва, 09.10.2024. Совет Федерации поддержал закон о лишении прав на 1,5 года за сокрытие автомобильных номеров. Об этом пишет РИА Новости.

В законопроекте предусмотрено наказание для автомобилистов, которые используют устройства для скрывания номеров у автомобиля. Такое же наказание ждет водителя за повторное нарушение.

По словам первого зампреда конституционного комитета СовФеда Ирины Рукавишниковой, нововведение поможет предупреждать и бороться с авариями на дорогах. В настоящее время водителю за управление автомобилем с не различаемыми или грязными номерами грозит штраф в на сумму 500 руб. либо предупреждение. За поездки без госномеров или их изменение автомобилиста ждет лишение прав на срок от одного до трех месяцев либо штраф в размере 5 тыс. руб. За установку фальшивых номеров водитель заплатит 2,5 тыс. руб., а за езду с таковыми — лишение прав от полугода до года.
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