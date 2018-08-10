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Роспотребнадзор установил причину отравления детей в лагере «Чайка» в Сысерти
10 август 2018 (17:01)
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2018. По результатам эпидемиологического расследования в оздоровительном лагере «Чайка» специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области установили, что причиной заболеваемости детей явился носитель норовируса среди персонала пищеблока. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Кроме того, распространению инфекции послужило несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке (недостаточная укомплектованность персоналом).
С 10 августа работа лагеря приостановлена до устранения нарушений.
Управлением Роспотребнадзора организован комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на ликвидацию очага: отстранение от работы персонала, являющегося носителем инфекционных болезней, проведение заключительной дезинфекции на пищеблоке, в столовой и в корпусах.
Напомним, что в Сысертском районе 6 августа 2018 года с симптомами острой кишечной инфекции обратилось шестеро детей разного возраста из разных отрядов, отдыхающих в МБУ Детский оздоровительный лагерь «Чайка».
Кроме того, распространению инфекции послужило несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке (недостаточная укомплектованность персоналом).
С 10 августа работа лагеря приостановлена до устранения нарушений.
Управлением Роспотребнадзора организован комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на ликвидацию очага: отстранение от работы персонала, являющегося носителем инфекционных болезней, проведение заключительной дезинфекции на пищеблоке, в столовой и в корпусах.
Напомним, что в Сысертском районе 6 августа 2018 года с симптомами острой кишечной инфекции обратилось шестеро детей разного возраста из разных отрядов, отдыхающих в МБУ Детский оздоровительный лагерь «Чайка».
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