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Студенты образовательной программы Группы ЧТПЗ вышли в финал чемпионата WorldSkills Russia

УрБК, Челябинск, 10.08.2018. Студенты образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» вышли в финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В составе сборной команды Свердловской области студенты программы представляют регион в компетенциях «Реверсивный инжиниринг», «Промышленная автоматика» и «Электромонтаж».



«За 6 лет взаимодействия компании с Союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) студенты и выпускники корпоративной образовательной программы завоевали на чемпионатах профмастерства 75 медалей в десятках компетенций, в том числе высокотехнологичных», — отмечает директор по организационному развитию и персоналу Группы ЧТПЗ Оксана Тихонова.



В 2018 году Группа ЧТПЗ совместно с Союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) стали инициаторами выступления свердловчан на всероссийских соревнованиях профмастерства в компетенции «Реверсивный инжиниринг». В феврале этого года соревнования в данной компетенции прошли на базе Образовательного центра Группы ЧТПЗ в рамках VI Открытого регионального чемпионата профмастерства представителей рабочих профессий.



С февраля по июнь 2018 года студенты образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» завоевали призовые места на VI Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и успешно прошли отборочный этап Национального чемпионата.

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