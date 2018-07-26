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В России могут ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста

УрБК, Москва, 26.07.2018. Минтруд РФ в проекте плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан предложил проработать вопрос об усилении ответственности работодателей за увольнение людей предпенсионного возраста — вплоть до уголовной. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства.



По его словам, в июле проект документа будет представлен участникам Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Предложение об уголовной ответственности поступило в ходе общественного обсуждения, говорит он.



Защиту трудовых прав людей в предпенсионном возрасте к концу года предлагается включить в число ключевых показателей эффективности госинспекций по труду. В 2019-2034 годы (весь «переходный период» пенсионной реформы) они должны будут проводить целевые проверки по соблюдению трудовых прав таких людей. Трудовая инспекция, определяя категорию риска работодателя, должна учитывать, нарушает ли он трудовые права людей в предпенсионном возрасте.



Минтруд предлагает законодательно обязать бизнес информировать службы занятости, если человек предпенсионного возраста уволен по инициативе работодателя или по соглашению сторон. А службы занятости, в свою очередь, — сообщать об этом в Государственную инспекцию по труду и помогать таким людям в поиске работы и трудоустройстве.

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