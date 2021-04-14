К 2030 году количество трудоспособных россиян в возрасте 30-39 лет сократится на 7,2 млн человек

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Численность занятого населения в РФ за год сократилась на 1,65 млн человек

УрБК, Москва, 14.04.2021. В 2020 году количество занятых в России снизилось на 1,65 млн человек, из них 1 млн (60,61%) ...

Минтруд: В 2020 году число безработных в России не превысит 3,4 млн человек

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Темпы снижения численности рабочей силы в РФ значительно ускорились

УрБК, Москва, 06.08.2019. В 2019 году темпы снижения численности рабочей силы в РФ значительно ускорились: в I квартале ...