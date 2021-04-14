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К 2030 году количество трудоспособных россиян в возрасте 30-39 лет сократится на 7,2 млн человек

УрБК, Москва, 08.07.2024. Количество трудоспособного населения в возрасте 30-39 лет в России к 2030 году уменьшится на 7,2 млн человек, а категория «40-59 лет» увеличится на 3,7 млн человек. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства АКРА «Резервы российского рынка труда».

«Минтруд России ожидает сокращение в стране самой востребованной на рынке труда возрастной категории — 30-39 лет — на 7,2 млн человек к 2030 году, в том числе на фоне демографического спада 1990-х годов. При этом численность граждан от 15 до 29 лет за указанный период, как ожидается, возрастет почти на 3 млн человек, а граждан от 40 до 59 лет — на 3,7 млн человек», — говорится в исследовании.

Частичным решением проблемы кадрового дефицита в России может стать привлечение к работе людей старшего возраста. Их количество составляет почти 5 млн человек из 7,5 млн человек внутренних трудовых резервов в стране.

«Постепенное повышение пенсионного возраста могло бы автоматически вовлечь на рынок труда людей, которые ранее выходили на пенсию. Однако влияние пенсионной реформы на их возможное вовлечение на рынок труда ограничено, а использование этого ресурса требует, как ряда изменений в трудовом законодательстве, так и изменений в практиках работы с персоналом со стороны работодателей», — резюмировали эксперты.
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