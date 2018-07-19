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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста
19 июль 2018 (16:27)
УрБК, Москва, 19.07.2018. Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении пенсионного возраста.
За принятие документа почти в полном составе проголосовала фракция «Единой России», остальные — против.
Согласно законопроекту, который внесло правительство РФ, пенсионный возраст предлагается поднять для мужчин с 60 лет до 65, для женщин — с 55 до 63 лет.
Второе чтение законопроекта состоится в конце 2018 года.
За принятие документа почти в полном составе проголосовала фракция «Единой России», остальные — против.
Согласно законопроекту, который внесло правительство РФ, пенсионный возраст предлагается поднять для мужчин с 60 лет до 65, для женщин — с 55 до 63 лет.
Второе чтение законопроекта состоится в конце 2018 года.
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