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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста

19 июль 2018 (16:27)

УрБК, Москва, 19.07.2018. Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении пенсионного возраста.

За принятие документа почти в полном составе проголосовала фракция «Единой России», остальные — против.

Согласно законопроекту, который внесло правительство РФ, пенсионный возраст предлагается поднять для мужчин с 60 лет до 65, для женщин — с 55 до 63 лет.

Второе чтение законопроекта состоится в конце 2018 года.

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