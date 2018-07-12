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Качканарский ГОК отгрузил 150-миллионную тонну агломерата
12 июль 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2018. ЕВРАЗ КГОК отгрузил 150-миллионную тонну агломерата в доменный цех ЕВРАЗ НТМК, сообщает пресс-служба предприятия.
С трудовым достижением коллектив фабрики окускования поздравил управляющий директор комбинатов Алексей Кушнарев. Он вручил почетные грамоты лучшим работникам подразделения.
Агломерат ЕВРАЗ КГОКа обладает улучшенными металлургическими свойствами, высокой основностью и низким содержанием мелочи. Содержание железа в агломерате достигает 57%, пятиокиси ванадия — 0,55%, механическая прочность — более 75%.
Повысить качество железорудного сырья удалось благодаря модернизации мощностей и освоению новых технологий. В 2017 году цех агломерации перешел на автоматизированную систему управления агрегатами, снизилось количество простоев, повысилась производительность подразделения и качество продукции.
Цех работает над повышением эффективности и снижением нагрузки на экологию: специалистам удалось сократить удельный расход природного газа и электроэнергии. Сейчас на ЕВРАЗ КГОКе реализуется проект по модернизации аспирационной установки агломашины № 1, что позволит снизить выбросы в атмосферу и улучшить условия труда работников.
Сейчас цех агломерации производит более 3,5 млн т агломерата в год. В эксплуатации находятся две агломерационные машины. Основной потребитель продукции — ЕВРАЗ НТМК.
С трудовым достижением коллектив фабрики окускования поздравил управляющий директор комбинатов Алексей Кушнарев. Он вручил почетные грамоты лучшим работникам подразделения.
Агломерат ЕВРАЗ КГОКа обладает улучшенными металлургическими свойствами, высокой основностью и низким содержанием мелочи. Содержание железа в агломерате достигает 57%, пятиокиси ванадия — 0,55%, механическая прочность — более 75%.
Повысить качество железорудного сырья удалось благодаря модернизации мощностей и освоению новых технологий. В 2017 году цех агломерации перешел на автоматизированную систему управления агрегатами, снизилось количество простоев, повысилась производительность подразделения и качество продукции.
Цех работает над повышением эффективности и снижением нагрузки на экологию: специалистам удалось сократить удельный расход природного газа и электроэнергии. Сейчас на ЕВРАЗ КГОКе реализуется проект по модернизации аспирационной установки агломашины № 1, что позволит снизить выбросы в атмосферу и улучшить условия труда работников.
Сейчас цех агломерации производит более 3,5 млн т агломерата в год. В эксплуатации находятся две агломерационные машины. Основной потребитель продукции — ЕВРАЗ НТМК.
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