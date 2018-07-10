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Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 11 июля

10 июль 2018 (16:25)

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2018. Штормовое предупреждение в Свердловской области продлено на 11 июля 2018 года, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

По прогнозам синоптиков, в указанную дату в отдельных районах региона сохранятся грозы, град, а также сильные дожди и порывы ветра до 25 м/с.

«ФКУ «Уралуправтодор» просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям», — говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение впервые было объявлено в Свердловской области 8 июля 2018 года и с того времени регулярно продлялось.

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