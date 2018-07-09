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В Екатеринбурге суд оштрафовал УК «Солнечный» за шумные лифты

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Чкаловский районный суд Екатеринбурга оштрафовал ООО «УК «Солнечный» на 10 тыс. руб. из-за ненадлежащего использования лифтового оборудования в доме по адресу ул. Лучистая, 4.



Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, жители дома пожаловались в Роспотребнадзор на шум от лифтов, который мешает спать детям. Как выяснили инспекторы надзорного органа, при включенном лифтовом оборудовании уровень звука в детской жилой комнате одной из квартир составил 32 дБА, в то время как предельно допустимый уровень ограничен 26 дБА.



Представитель Роспотребнадзора составил в отношении управляющей компании протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений и обратился в суд. Суд оштрафовал УК «Солнечный» на 10 тыс. руб.



Представитель УК не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Однако в облсуде не нашли оснований для отмены постановления районного суда.



«Проверив материалы дела с учетом доводов жалобы и возражений на нее, заслушав защитника, оснований для отмены или изменения постановления судьи Чкаловского районного суда Екатеринбурга суд апелляционной инстанции не нашел. Материалы дела не содержат каких-либо доказательств, свидетельствующих о том, что у ООО «УК «Солнечный» отсутствовала возможность для соблюдения требований санитарного законодательства», ― прокомментировали в пресс-службе облсуда.

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