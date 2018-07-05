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Независимый топливный союз счел недостоверной оценку ФАР масштабов недолива топлива на АЗС
5 июль 2018 (14:03)
УрБК, Москва, 05.07.2018. Независимый топливный союз (НТС) подверг сомнению достоверность результатов исследования Федерации автовладельцев России (ФАР), согласно которым недолив бензина выявили на 76% российских АЗС.
Напомним, исследование ФАР, опубликованное 2 июля, было построено на проверках «тайных покупателей» топлива.
По мнению представителей Независимого топливного союза, такая методика не может дать достоверной картины, сложившейся на рынке.
«Технология заключается в том, что бензин подают не в топливный бак автомобиля, а в пластмассовую канистру в багажнике. Затем бензин вручную переливается из пластмассовой канистры в мерное устройство. Методика явно несовершенна и предполагает значительные ошибки измерения из-за элементарного испарения бензина, а также возможных утечек во время налива и перелива. Естественные потери при текущей летней погоде могут составить 10%. Есть утвержденная методика проверки Росстандарта, и надо осуществлять любые измерения профильными специалистами в соответствии с этими требованиями, а не дилетантами по «доморощенной» методологии», — считают в НТС.
Также есть вопросы к выборке и выводам исследования. Представители союза полагают, что делать выводы обо всей генеральной совокупности — 25 тыс. АЗС в 85 регионах страны — на основании данных по 34 АЗС в 13 субъектах РФ, по меньшей мере, непрофессионально.
«Мы не отрицаем, что существует проблема недолива, но она не такая распространенная, как пытаются показать представители ФАР. Надо отдать должное службам Росстандарта, которые отслеживают ситуацию на АЗС. И у регулятора есть достаточный инструментарий для воздействия на нерадивых владельцев — оборотные штрафы. Поверьте, это весомое наказание. Поэтому мы попросили юристов оценить выводы ФАР с точки зрения подачи иска в суд по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ «Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации», — заявил президент НТС Павел Баженов.
Напомним, исследование ФАР, опубликованное 2 июля, было построено на проверках «тайных покупателей» топлива.
По мнению представителей Независимого топливного союза, такая методика не может дать достоверной картины, сложившейся на рынке.
«Технология заключается в том, что бензин подают не в топливный бак автомобиля, а в пластмассовую канистру в багажнике. Затем бензин вручную переливается из пластмассовой канистры в мерное устройство. Методика явно несовершенна и предполагает значительные ошибки измерения из-за элементарного испарения бензина, а также возможных утечек во время налива и перелива. Естественные потери при текущей летней погоде могут составить 10%. Есть утвержденная методика проверки Росстандарта, и надо осуществлять любые измерения профильными специалистами в соответствии с этими требованиями, а не дилетантами по «доморощенной» методологии», — считают в НТС.
Также есть вопросы к выборке и выводам исследования. Представители союза полагают, что делать выводы обо всей генеральной совокупности — 25 тыс. АЗС в 85 регионах страны — на основании данных по 34 АЗС в 13 субъектах РФ, по меньшей мере, непрофессионально.
«Мы не отрицаем, что существует проблема недолива, но она не такая распространенная, как пытаются показать представители ФАР. Надо отдать должное службам Росстандарта, которые отслеживают ситуацию на АЗС. И у регулятора есть достаточный инструментарий для воздействия на нерадивых владельцев — оборотные штрафы. Поверьте, это весомое наказание. Поэтому мы попросили юристов оценить выводы ФАР с точки зрения подачи иска в суд по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ «Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации», — заявил президент НТС Павел Баженов.
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