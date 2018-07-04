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Федерация автовладельцев России выявила недолив бензина на 76% АЗС в 13 регионах

УрБК, Москва, 04.07.2018. Федерация автовладельцев России (ФАР) выявила недолив бензина на 76% АЗС по итогам проверок «тайных покупателей» в 13 регионах, сообщается на сайте организации.



Всего проверки прошли на 34 АЗС, в том числе вертикально-интегрированных нефтяных компаний, федеральных и региональных сетей, а также мелкосетевых и частных АЗС.



«Согласно нашему методу, за недолив принималось расхождение более 1% между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76% АЗС», ― комментируют в ФАР.



В том числе недолив топлива был выявлен у 20% вертикально интегрированных нефтяных компаний, у 81% федеральных и крупных региональных сетей и у 100% мелкосетевых и частных АЗС. Средний недолив по выборке составил 5,05%, самое большое расхождение в объеме оплаченного и фактически полученного топлива было выявлено на одной из АЗС крупной сети и составило 19,03%.



«Если оптовая цена выше розничной, то это неминуемо приводит к снижению качественных и количественных показателей отпускаемого на АЗС топлива, а значит, у всех нас есть риск не только заправить топливо сомнительного качества, но и заплатить «за воздух», ― отмечают авторы исследования.



Также проводилась выборочная проверка качества бензина АИ-92 и АИ-95. В работе Федерация использовала специально оборудованный автомобиль. В организации отметили, что разработанный ей метод определения недолива топлива еще не аттестован.

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