Сегодня, 11:21

Минэнерго РФ попросит нефтекомпании направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок

УрБК, Москва, 04.09.2025. Минэнерго России попросит нефтекомпании снять дополнительные объемы дизтоплива с трубопроводного экспорта и перенаправить на внутренний рынок. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на итоги совещания в ведомстве.

Также ведомство рекомендует участникам биржевых торгов осуществлять регулярные и равномерные закупки топлива, акцентируя внимание на готовности вертикально интегрированных нефтяных компаний предоставлять его по более выгодным ценам.

Кроме того, участникам рынка предложено информировать министерство о случаях сокращения объемов отгрузок мелкооптовым покупателям со стороны вертикально интегрированных нефтяных компаний.

Совету секции нефтепродуктов Санкт-Петербургской биржи поручено разработать предложения по оптимизации мер, направленных на противодействие автоматизированным торговым системам.

Данные меры будут приняты на фоне ускоренного роста цен на топливо в стране и возникновения дефицита в ряде регионов.
