Минэнерго РФ попросит нефтекомпании направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок

Условия соглашения о заморозке цен на топливо в РФ с нефтяными компаниями сформулируют на следующей неделе

УрБК, Москва, 29.03.2019. Условия соглашения Минэнерго и нефтяных компаний по стабилизации топливного рынка на II ...

Федерация автовладельцев России выявила недолив бензина на 76% АЗС в 13 регионах

УрБК, Москва, 04.07.2018. Федерация автовладельцев России (ФАР) выявила недолив бензина на 76% АЗС по итогам проверок ...

ФАС России предупредила вертикально-интегрированные нефтяные компании о недопустимости дискриминации независимых владельцев АЗС

УрБК, Москва, 29.08.2011. ФАС РФ по итогам прошедшей встречи с представителями независимых АЗС разработала план ...

В регионах начались проверки причин возникновения дефицита безина

Федеральная антимонопольная служба России и ее территориальные представительства в более чем двадцати субъектах РФ ...

ФАС РФ проверит нефтяные компании в регионах с целью выяснения причин дефицита топлива и роста цен на заправках

УрБК, Москва, 27.04.2011. Федеральная антимонопольная служба России и ее территориальные представительства в более чем ...