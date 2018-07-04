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Екатеринбургский метрополитен освободили от использования онлайн-касс
4 июль 2018 (16:21)
УрБК, Москва, 04.07.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает несколько видов деятельности от использования контрольно-кассовой техники (ККТ). Документ опубликован на сайте официального портала правовой информации.
В список включены услуги по перевозке пассажиров, где задействованы турникеты, в том числе метрополитен и автобусы, а также услуги, осуществляемые на борту самолетов. Кроме того, от обязательного использования ККТ освобождены объекты ФСБ, СВР, ФСО, военные объекты, библиотеки, парковки, точки продажи периодической печати, механические торговые автоматы.
Также законом устанавливается отсрочка до 1 июля 2019 года на введение онлайн-касс при продаже билетов кондукторами в общественном транспорте и при оплате услуг ЖКХ.
Напомним, ранее из-за вступления в силу закона о продаже жетонов через онлайн-кассы в Екатеринбургском метрополитене возник коллапс.
В список включены услуги по перевозке пассажиров, где задействованы турникеты, в том числе метрополитен и автобусы, а также услуги, осуществляемые на борту самолетов. Кроме того, от обязательного использования ККТ освобождены объекты ФСБ, СВР, ФСО, военные объекты, библиотеки, парковки, точки продажи периодической печати, механические торговые автоматы.
Также законом устанавливается отсрочка до 1 июля 2019 года на введение онлайн-касс при продаже билетов кондукторами в общественном транспорте и при оплате услуг ЖКХ.
Напомним, ранее из-за вступления в силу закона о продаже жетонов через онлайн-кассы в Екатеринбургском метрополитене возник коллапс.
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