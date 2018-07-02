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Новые правила выдачи жетонов спровоцировали коллапс в Екатеринбургском метрополитене

2 июль 2018 (11:15)

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. В Екатеринбургском метрополитене 2 июля 2018 года с 07.00 возникли очереди возле касс из-за новых правил продажи жетонов.

Кассиры теперь отбивают чеки независимо от количества приобретенных пропусков в метро. Вследствие этого в час-пик возникли очереди на станциях «Ботаническая», «Чкаловская», «Геологическая», «Площадь 1905 года», «Уральская», «Уралмаш» и «Проспект Космонавтов». О новых правилах горожане фактически узнали возле касс.

Кроме того, многие пассажиры бросают чеки на станциях, поскольку мусорных урн в метро не предусмотрено.

Напомним, что с 25 мая 2018 года в Екатеринбургском метрополитене были ужесточены правила досмотра пассажиров, в результате чего возникли очереди в вестибюлях станций.

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