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Правительство РФ перенесло начало индексации тарифа «Платона» на 1 июля 2019 года

29 июнь 2018 (14:45)

УрБК, Москва, 29.06.2018. Правительство РФ перенесло на 1 июля 2019 года сроки начала ежегодной индексации тарифа государственной системы «Платон» на уровень инфляции. Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

«Срок начала ежегодной индексации размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, переносится с 1 июля 2018 года на 1 июля 2019 года», — говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что ежегодная индексация в соответствии с фактической инфляцией пройдет 1 июля 2018 года.

В настоящее время тариф системы «Платон» составляет 1,9 руб. за 1 километр пути.

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