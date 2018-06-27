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При поддержке ММК состоялся областной фестиваль «Территория театра»

УрБК, Магнитогорск, 27.06.2018. На базе детского оздоровительного центра «Уральские зори» (входит в состав Детского оздоровительно-образовательного комплекса ПАО «ММК») в рамках профильной художественной смены «Детский ХИТ» состоялся областной театральный фестиваль-лаборатория «Территория театра». Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК».



Фестиваль прошел при поддержке ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и администрации города Магнитогорска. На открытии детского фестиваля его участников приветствовала директор областного центра дополнительного образования детей Ирина Скалунова. Фестиваль открылся показом визиток и напутственными словами организаторов Анны Вохмяниной и Олега Закирова.



Отдыхающие в лагере ребята из Магнитогорска, Коркино, Нагайбакского и Кизильского районов прошли обучение на практических мастер-классах. Например, преподаватель эстрадного вокала из Челябинска Олеся Кузьминых провела с ребятами упражнения на артикуляцию и дыхание. Веселым этапом мастер-класса стало проговаривание скороговорок. В ходе занятия юные артисты разучивали песни из спектакля. Особый интерес у ребят вызвал мастер-класс по конструированию масок из поролона. За 2,5 часа они под руководством педагога Челябинского центра образования Елены Шалыгиной успели по специальным выкройкам изготовить маски всех персонажей будущего спектакля.



«Насыщенная программа фестиваля включала и обучение, и отдых. Уютные беседки для репетиций и индивидуальных консультаций. Спортивные и игровые площадки для самых маленьких артистов. Новое футбольное поле с искусственным покрытием для ребят постарше. Тематические экспозиции по сценографии и театральным маскам. Интерактивная выставка «Театральные образы», в которой каждый участник мог на себя примерить образ роковой красавицы или важного господина», — рассказали в пресс-службе.



Все дни фестиваля ребята готовились к общему итоговому спектаклю по пьесе Михаила Бартенева «Я считаю до пяти», премьера которого состоялась в заключительный день областного театрального фестиваля. Режиссером-постановщиком выступила актриса магнитогорского драматического театра Лариса Звездина. Она с помощью творческого десанта из Челябинска в лице Анны Вохмяниной и Татьяны Мачульской на сцене досугового центра «Калейдоскоп» смогла объединить на одной сцене разные творческие коллективы. Эпизоды играли ребята из творческих студий Магнитогорска и Челябинской области. В прологе и в заключительной песне одновременно участвовало более 100 юных артистов.



Подводя итоги фестиваля, соорганизаторы отметили прекрасные технические условия площадки, поблагодарили за чуткое отношение к каждому участнику и пожелали руководству детского центра «воплощения замыслов, хорошей погоды, креативных вожатых, внимательных педагогов и творчества во всем». Год театра в детском центре «Уральские зори» продолжается.

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