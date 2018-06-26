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УБРиР запустил вход в мобильный банк по отпечатку пальца для смартфонов с ОС Android

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать технологии в дистанционных каналах обслуживания, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



С 25 июня 2018 года пользователи мобильного банка на смартфонах на базе ОС Android могут заходить в приложение по отпечатку пальца, без ввода пароля.



Чтобы получить доступ к новым возможностям входа, необходимо обновить мобильное приложение в Google Play, затем войти в него и в появившемся окне согласиться использовать в качестве идентификации отпечаток пальца.



С начала года количество пользователей только мобильного приложения банка выросло на 22%. Самыми популярными функциями у клиентов, помимо информационных запросов (выписка по платежам, отслеживание начисления процентов по вкладу или уточнение информации по кредиту), являются: оплата услуг и перевод с карты на карту.



«Мы постоянно развиваем наши дистанционные каналы обслуживания и осенью планируем масштабное обновление мобильного банка: приложение станет интуитивно более понятным и будет подстраивать свой интерфейс под конкретного пользователя, исходя из его финансовых привычек», — отмечает руководитель продукта мобильный банк УБРиР Денис Дергачёв.



Добавим, что вход в мобильный банк по отпечатку пальца на iPhone стал доступен клиентам в мае прошлого года.

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