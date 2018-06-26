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В Екатеринбурге на три дня откроется мобильное консульство Мексики

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2018. В Екатеринбурге с 26 до 28 июня 2018 года будет работать мобильное консульство Мексики, сообщает пресс-служба Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП).



Дипломатическое ведомство все три дня круглосуточно будет принимать граждан в здании Уральской ТПП.



Открытие мобильного консульства связано с футбольным матчем Мексика — Швеция в рамках ЧМ-2018, который пройдет 27 июня в Екатеринбурге. По данным дипломатов, билеты на игру своей сборной в России приобрели 52 тыс. граждан латиноамериканского государства. Часть из них приедет в Екатеринбург.

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