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Инженеры «МегаФона» организовали для авиадиспетчеров Урала виртуальный частный порт

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2018. Инженеры «МегаФона» организовали для авиадиспетчеров на Урале и в Поволжье виртуальный частный порт, построенный с помощью волоконно-оптической линии связи, сообщает пресс-служба оператора.



Центры обслуживания воздушного движения Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска, Сыктывкара, Кургана и Ижевска объединили по защищенным каналам связи. С помощью VPN-сети связисты обеспечили для филиала «Аэронавигации Урала» безопасный обмен данными о воздушных маршрутах в режиме online.



Почти 700 тыс. кв. км воздушного пространства Урала и часть Поволжья находятся под контролем филиала «Аэронавигации Урала», входящего во ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации». Сотрудники ведомства — авиадиспетчеры и инженеры — контролируют безопасность и занимаются организацией воздушного движения в 8 крупных аэропортах региона: Кольцово (Екатеринбург), Баландино (Челябинск), Большое Савино (Пермь), Магнитогорск, Ижевск, Победилово (Киров), Курган и Сыктывкар.



«Задача предприятия — обеспечить безопасность и регулярность воздушного движения. Для этого полеты планируются по специально разработанным маршрутам, схемам. Мы непрерывно взаимодействуем с авиакомпаниями, с координационно-диспетчерскими центрами аэропортов, с аэродромными службами. Для этой работы критически важен оперативный, стабильный и безопасный обмен информацией между пунктами управления, чтобы в онлайн-режиме взаимодействовать, обмениваться данными об изменениях в планировании и аэронавигационной обстановке», — рассказал заместитель директора по международному сотрудничеству и протоколу — пресс-секретарь ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Николай Ивашов.



«В рамках сотрудничества с филиалом «Аэронавигация Урала» нам удалось объединить в единую сеть территориально-распределенные площадки в 7 регионах. Важно, что вся информация, передаваемая сотрудникам по таким каналам, шифруется и защищается от внешних подключений. Технология VPN гарантирует конфиденциальный обмен служебными данными в режиме online», — отметил директор по развитию бизнеса в государственном сегменте «МегаФона» на Урале Евгений Иванов.

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