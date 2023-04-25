«Россети» — МЭС Урала построят цифровую линию связи на 230 км в магистральных сетях Южного Урала

УрБК, Челябинск, 12.05.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала приступили к прокладке встроенного в грозотрос волоконно-оптического кабеля (ОКГТ) на линии электропередачи 500 кВ «Магнитогорская — Ириклинская ГРЭС», которая обеспечивает связь Оренбургской и Челябинской энергосистем. Проект увеличит надежность работы транзита и эффективность технологического управления энергообъектами.
Как сообщает пресс-служба компании, создаваемая с использованием ОКГТ линия связи обеспечит информационный обмен между ключевыми центрами питания регионов и позволит повысить наблюдаемость электрической сети. В качестве системы передачи информации будет применено решение, которое дает возможность передачи данных без промежуточных пунктов усиления сигнала.
Отмечается, что работы проводятся в рамках строительства волоконно-оптической линии связи «Орск — Магнитогорск — Челябинск», которое полностью завершится в 2024 году. Протяженность волоконно-оптических линий в зоне ответственности МЭС Урала превысит 13,5 тыс. км. Цифровой связью будет обеспечено 97% всех магистральных сетевых объектов.
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