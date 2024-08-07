Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала завершили строительство 400 км цифровой линии связи в магистральных электросетях Южного Урала

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала оборудовали линию электропередачи 220 кВ ...20.02.2024 Специалисты «Россети» — МЭС Урала заменят в Свердловской области более 86 км грозотроса на 11 линиях электропередачи
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала в 2024 году заменят в Свердловской области ...12.05.2023 «Россети» — МЭС Урала построят цифровую линию связи на 230 км в магистральных сетях Южного Урала
УрБК, Челябинск, 12.05.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала приступили к прокладке встроенного в ...12.01.2023 Специалисты филиала ПАО «Россети» модернизировали ЛЭП на энерготранзите «Сургут — Тюмень»
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала завершили замену грозозащитного троса на ...12.04.2021 «Россети ФСК ЕЭС» заменили 26 километров грозотроса на линии электропередачи 220 кВ «Уренгой — Пангоды»
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021 Компания «Россети ФСК ЕЭС» заменила 26 километров грозотроса на линии электропередачи ...