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Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала завершили строительство 400 км цифровой линии связи в магистральных электросетях Южного Урала

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. На пяти линиях электропередачи 220-500 кВ, обеспечивающих межсистемный транзит «Орск — Магнитогорск — Челябинск», завершился монтаж встроенного в грозозащитный трос волоконно-оптического кабеля. Протяженность созданной цифровой линии связи составила около 400 км, стоимость — более 500 млн руб.

В пресс-службе предприятия рассказали, что грозотрос предназначен для защиты ЛЭП от прямых ударов молнии и связанных с этим электрических перенапряжений, которые могут приводить к нештатным ситуациям. Встроенный в него оптический кабель обеспечит информационный обмен между ключевыми центрами питания регионов и позволит повысить наблюдаемость сети.

«Применено решение на основе технологии спектрального уплотнения. Использовано оборудование, которое дает возможность передачи данных без промежуточных пунктов усиления сигнала», — уточнили в пресс-службе.

Там также отметили, что данные работы повысили надежность транзита и эффективность технологического управления энергообъектами Южного Урала.
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