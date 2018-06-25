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Центр развития туризма Свердловской области требует 800 тыс. рублей от УВЦ

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. Центр развития туризма Свердловской области предъявил штрафные санкции к АО «Уральский выставочный центр» из-за многочисленных нарушений условий контракта по организации экспозиции в Историческом сквере Екатеринбурга. Об этом написала на своей странице Facebook член Общественной палаты города Екатерина Петрова.



Согласно требованию об уплате неустойки (есть в распоряжении УрБК), сумма штрафа составляет 800 тыс. руб. В частности, Центр развития туризма Свердловской области не устроило, что в детской зоне экспозиции не было раскрасок, в туристско-информационной — ноутбука с подключенным интернетом, в футбольной — не до конца оформили фотозону.



Кроме того, исполнитель не представил заказчику в установленные договором сроки дизайн-проект экспозиции, программу работы площадки и список кандидатур на участие в мероприятии.



Экспозиция в Историческом сквере Екатеринбурга (на Плотинке) открыта в период проведения игр Чемпионата мира по футболу. На ее организацию, по словам Е. Петровой, из областного бюджета потратили более 16 млн руб. Предполагалось, что площадка станет местом привлечения иностранных болельщиков, однако в результате площадка периодически пустует.

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