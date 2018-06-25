Новости дня

Официальный курс доллара США снизился на 29 коп., евро ― на 41 коп.

УрБК, Москва, 25.06.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 июня 2018 года. Курс долл. США снизился на 28,99 коп., до 62,95 руб., евро ― на 41,35 коп., до 73,31 руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: