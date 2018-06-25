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Официальный курс доллара США снизился на 29 коп., евро ― на 41 коп.
25 июнь 2018 (15:07)
УрБК, Москва, 25.06.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 июня 2018 года. Курс долл. США снизился на 28,99 коп., до 62,95 руб., евро ― на 41,35 коп., до 73,31 руб.
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