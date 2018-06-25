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Банк России инициировал сбор мелочи в Челябинской области

УрБК, Челябинск, 25.06.2018. Со 2 по 6 июля 2018 года жители Челябинской области смогут без комиссии обменять мелочь в офисах 21 банка. Об этом сообщает пресс-служба челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.



Часть денег при этом можно будет обменять на памятные банкноты. Как поясняют в отделении Уральского ГУ Банка России, возврат монет в денежный оборот имеет важное значение.



«Приведу небольшую статистику: в прошлом году из касс банков было выдано 112 млн штук монет, а вернулось чуть больше половины. Общее количество монет в обращении значительно превосходит потребность населения в них. Срок жизни монет 20-30 лет, за это время они должны работать, а не лежать грузом в карманах, копилках и кошельках граждан», — уточняет исполняющий обязанности управляющего отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Олег Молев.



Сбор мелочи пройдет в подразделениях коммерческих банков, находящихся не только в Челябинске, но и в различных городах области: Кыштыме, Озерске, Снежинске, Магнитогорске, Миассе, Сатке, Трехгорном, Чебаркуле, Верхнем Уфалее, Троицке, Южноуральске, Копейске, Пласте, Еманжелинске.



Всего к акции присоединился 21 банк: «Челиндбанк», «Кредит Урал Банк», «Уралпромбанк», «Челябинвестбанк», «Сбербанк», «АКБ «РосЕвроБанк», «ОТП Банк», «Россельхозбанк», «СМП Банк», «АКБ «Авангард», «Бинбанк», «Росбанк», «ВУЗ-Банк», Банк ГПБ «Уральский», ФК «Открытие», «АК БАРС», «Альфа-Банк», «Банк Уралсиб», «БКС Банк», «СКБ-Банк», «ХКФ Банк». Подробнее об акции можно узнать в их офисах.

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