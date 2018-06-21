Новости дня

УБРиР зафиксировал увеличение на 46% объемов выплаченного кешбека

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2018. За первые 5 месяцев 2018 года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) совокупно перечислил своим клиентам более 87,8 млн руб. в качестве вознаграждения за оплату покупок картами банка. Это на 46% превышает объемы выплаченного кешбека за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



В среднем с января по май одному держателю карты УБРиР в месяц вернулось около 600 руб., что на 23% больше, чем годом ранее. Самый крупный кешбек составил 73 тыс. руб. и был перечислен за покупку строительных материалов. По статистике УБРиР, чаще всего держатели карт расплачиваются ими в супермаркетах, в магазинах одежды, в аптеках и на АЗС.



В целом за первые 5 месяцев 2018 года УБРиР выдал 28 тыс. карт и наибольшее количество — клиентам из Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила, Кирова и Перми.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: