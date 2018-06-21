Новости дня
УБРиР зафиксировал увеличение на 46% объемов выплаченного кешбека
21 июнь 2018 (14:08)
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2018. За первые 5 месяцев 2018 года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) совокупно перечислил своим клиентам более 87,8 млн руб. в качестве вознаграждения за оплату покупок картами банка. Это на 46% превышает объемы выплаченного кешбека за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.
В среднем с января по май одному держателю карты УБРиР в месяц вернулось около 600 руб., что на 23% больше, чем годом ранее. Самый крупный кешбек составил 73 тыс. руб. и был перечислен за покупку строительных материалов. По статистике УБРиР, чаще всего держатели карт расплачиваются ими в супермаркетах, в магазинах одежды, в аптеках и на АЗС.
В целом за первые 5 месяцев 2018 года УБРиР выдал 28 тыс. карт и наибольшее количество — клиентам из Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила, Кирова и Перми.
В среднем с января по май одному держателю карты УБРиР в месяц вернулось около 600 руб., что на 23% больше, чем годом ранее. Самый крупный кешбек составил 73 тыс. руб. и был перечислен за покупку строительных материалов. По статистике УБРиР, чаще всего держатели карт расплачиваются ими в супермаркетах, в магазинах одежды, в аптеках и на АЗС.
В целом за первые 5 месяцев 2018 года УБРиР выдал 28 тыс. карт и наибольшее количество — клиентам из Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила, Кирова и Перми.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В 2017 году женщины на 27% чаще совершали транзакции по картам УБРиР
- Траты держателей дебетовых карт УБРиР в новогодние праздники выросли на 43%
- С декабря 2015 года УБРиР перечислил на счета клиентов более 40 млн рублей кэшбэка
- УБРиР с начала года вернул клиентам более 40 млн рублей
- УБРиР с начала года установил более 2 тыс. POS-терминалов