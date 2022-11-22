УБРиР предоставит предпринимателям кешбэк в 5% за покупки на АЗС

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает предпринимателям получить повышенный кешбэк в 5% по бизнес-карте за оплату покупок на АЗС. Максимальная сумма кешбэка за месяц — 10 тыс. руб.



Как сообщает пресс-служба финансовой организации, выплата будет поступать на счет до 20 числа следующего за отчетным месяца. Акция действует с 1 мая по 31 декабря 2023 года. Сегодня 46% клиентов банка, активно пользующихся бизнес-картой, расплачиваются ей на АЗС.



«Мы предлагаем предпринимателям, пользующимся бизнес-картой, не абстрактные баллы, а нужные и полезные опции. Многие из наших клиентов пользуются транспортом: занимаются перевозками или доставляют товары для собственного бизнеса. Поэтому повышенный кешбэк до конца года на такую категорию расходов будет очень выгоден», — рассказала директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.



Как отмечают специалисты компании, бизнес-карта — удобный инструмент. С ее помощью можно проводить любые транзакции: оплачивать расходы компании и вносить выручку в банкомате в любое удобное время. Теперь вся информация хранится в мобильном приложении банка в смартфоне. С бизнес-картой можно будет быстро и доступно провести расчеты в магазинах и на АЗС, оплатить гостиницу и купить авиабилеты для командировки. Предприниматели могут оформить такие карты для сотрудников с привязкой к общему счету и установкой лимита.



Более подробно узнать о преимуществах карты и оставить заявку на ее получение можно на сайте УБРиР.