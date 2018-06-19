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На реконструкцию набережной Исети в Екатеринбурге потратят 250 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2018. На первый этап реконструкции набережной реки Исеть в Екатеринбурге будет израсходовано 250 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.



Речь идет о реконструкции участка от улицы Малышева до ЦПКиО им. Маяковского. Реконструкция займет три года.



Н. Смирнов добавил, что финансирование будет проводиться из федерального, регионального и городского бюджетов.



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