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В Сысерти ТД «Завод элементов трубопроводов» задолжал работникам 4,9 млн рублей
14 июнь 2018 (10:29)
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2018. В Сысерти ООО «Торговый дом «Завод элементов трубопроводов» задолжало работникам по зарплате 4,9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным надзорного органа, задолженность образовалась перед 34 работниками с декабря 2016 года по декабрь 2017 года. В марте 2017 года Арбитражный суд Свердловской области признал предприятие банкротом.
«Прокуратура в марте 2018 года в защиту обратившихся бывших работников ООО «Торговый дом Завода элементов трубопроводов» направила в суд заявления о выдаче судебных приказов для принудительного взыскания заработной платы, которые судом удовлетворены», ― сообщают в пресс-службе прокуратуры.
Кроме того, прокуроры направили материалы проверки в следственные органы, по итогам чего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы работникам свыше двух месяцев».
«В целях восстановления трудовых прав работников в межрайонной прокуратуре регулярно проводились заслушивания конкурсного управляющего предприятия-банкрота, организовывались рабочие совещания по вопросу погашения многомиллионной задолженности по зарплате», ― отмечают в прокуратуре.
В результате в июне 2018 года задолженность по зарплате перед 34 работниками была полностью погашена.
По данным надзорного органа, задолженность образовалась перед 34 работниками с декабря 2016 года по декабрь 2017 года. В марте 2017 года Арбитражный суд Свердловской области признал предприятие банкротом.
«Прокуратура в марте 2018 года в защиту обратившихся бывших работников ООО «Торговый дом Завода элементов трубопроводов» направила в суд заявления о выдаче судебных приказов для принудительного взыскания заработной платы, которые судом удовлетворены», ― сообщают в пресс-службе прокуратуры.
Кроме того, прокуроры направили материалы проверки в следственные органы, по итогам чего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы работникам свыше двух месяцев».
«В целях восстановления трудовых прав работников в межрайонной прокуратуре регулярно проводились заслушивания конкурсного управляющего предприятия-банкрота, организовывались рабочие совещания по вопросу погашения многомиллионной задолженности по зарплате», ― отмечают в прокуратуре.
В результате в июне 2018 года задолженность по зарплате перед 34 работниками была полностью погашена.
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