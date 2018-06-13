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Уральские операторы связи написали письмо министру цифрового развития из-за «пакета Яровой»
13 июнь 2018 (14:15)
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. Уральская ассоциация операторов связи (УралАОС) обратилась с открытым письмом к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константину Носкову, в котором прогнозирует «крах отрасли» из-за реализации «пакета Яровой».
Как отмечают авторы письма, пакет антитеррористических поправок, который вступает в силу с 1 июля 2018 года, потребует от участников рынка значительных вложений, что приведет в итоге к росту цен на услуги связи.
«Ущерб для отрасли связи будет нанесен, а террористы смогут обойти ограничения. Отметим, что кризис в российской экономике 2014-2015 гг. привел к тому, что около 3 млн домохозяйств в РФ были вынуждены отказаться от услуг широкополосного доступа в Интернет. Введение «пакета Яровой» приведет к резкому росту цен на услуги связи и оттоку еще нескольких миллионов домохозяйств, что в конечном итоге отразится на росте валового внутреннего продукта», ― отмечают авторы письма.
При этом в УралАОС отмечают, что для спецслужб законопроект также не будет эффективным. Кроме того, указанные поправки дискредитирует идею развития в стране цифровой экономики, закрепленной в «майских указах» президента РФ Владимира Путина.
В связи с этим уральские операторы предлагают отказаться от реализации «пакета Яровой» в действующей редакции и выработать совместные технологические решения, которые будут эффективными.
Как отмечают авторы письма, пакет антитеррористических поправок, который вступает в силу с 1 июля 2018 года, потребует от участников рынка значительных вложений, что приведет в итоге к росту цен на услуги связи.
«Ущерб для отрасли связи будет нанесен, а террористы смогут обойти ограничения. Отметим, что кризис в российской экономике 2014-2015 гг. привел к тому, что около 3 млн домохозяйств в РФ были вынуждены отказаться от услуг широкополосного доступа в Интернет. Введение «пакета Яровой» приведет к резкому росту цен на услуги связи и оттоку еще нескольких миллионов домохозяйств, что в конечном итоге отразится на росте валового внутреннего продукта», ― отмечают авторы письма.
При этом в УралАОС отмечают, что для спецслужб законопроект также не будет эффективным. Кроме того, указанные поправки дискредитирует идею развития в стране цифровой экономики, закрепленной в «майских указах» президента РФ Владимира Путина.
В связи с этим уральские операторы предлагают отказаться от реализации «пакета Яровой» в действующей редакции и выработать совместные технологические решения, которые будут эффективными.
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