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Квартиры на вторичном рынке Екатеринбурга за год подорожали на 2,7%
31 май 2018 (14:25)
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2018. С начала 2018 года вторичное жилье в Екатеринбурге подорожало на 1,3%, за последний год — на 2,7%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости.
В настоящее время средняя цена предложения на вторичном рынке составляет 68 тыс. 162 руб. за кв. м.
Если рассматривать отдельные территориальные сегменты, то с начала этого года практически во всех сегментах наблюдалась положительная динамика цен. Стоимость квартир в первом поясе выросла на 1,3%, во втором — на 1,7%, в третьем — на 2,1%. В центре жилье подорожало на 4,1%. В отдаленных районах Екатеринбурга стоимость жилья не изменилась.
В настоящее время средняя цена предложения на вторичном рынке составляет 68 тыс. 162 руб. за кв. м.
Если рассматривать отдельные территориальные сегменты, то с начала этого года практически во всех сегментах наблюдалась положительная динамика цен. Стоимость квартир в первом поясе выросла на 1,3%, во втором — на 1,7%, в третьем — на 2,1%. В центре жилье подорожало на 4,1%. В отдаленных районах Екатеринбурга стоимость жилья не изменилась.
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